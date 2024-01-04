В Волгограде 10-месячный малыш доставлен в больницу с ожогами





В Волгограде в детское отделение ожогового центра доставили 10-месячного ребенка. Как сообщает ИА «Высота 102», младенец получил травмы, опрокинув на себя кипяток.

Вызов в скорую помощь поступил накануне из Советского района.

– Около 18.30 поступил вызов с улицы Владимирской. Мальчик был экстренно госпитализирован в ожоговое отделение, – сообщили в «Высоте 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Аналогичный случай произошел сегодня, 4 января, в городе Волжском.

– В 01.15 скорая помощь выезжала на улицу Машиностроителей. У годовалого ребенка был диагностирован термический ожог спины и шеи, – сообщили в полиции. – Телесные повреждения ребенок получил по месту жительства, опрокинув на себя кружку с чаем.

В ГУ МВД России по Волгоградской области обращаются к родителям с призывом внимательнее относиться к детям во избежание подобных несчастных случаев.

– По указанным фактам сотрудники ПДН проведут тщательные проверки и примут меры реагирования в соответствии с действующим законодательством, – уточняют в полиции. – В новогодние праздники дети не должны оставаться без присмотра.