Под Волгоградом из-за хлопка газа обгорели отец и сын

В Калаче-на-Дону Волгоградской области накануне произошел хлопок газа на территории частного домовладения по улице Травянова, 7, спровоцировавший возгорание, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

— Все произошло накануне в летней кухне. Во дворе произошла разгерметизация газового баллона. Пострадали два человека. Хозяин дома и его сын, — уточнил источник.

По сведениям «Высоты 102», пострадавший 65-летний пенсионер надышался угарным газом, получил ожоги 2-й и 3-й степени обеих рук и шеи. Его 37-летний сын получил ожоги головы, лица, шеи и кистей рук. Мужчин госпитализировали в Калачевскую ЦРБ.

Напомним, что в Волгограде дочь и мать отравились угарным газом от неисправной колонки — 39-летнюю женщину и ее 10-летнюю дочь госпитализировали из квартиры в пятиэтажке на проспекте Героев Сталинграда, 30 в Красноармейском районе.

Фото: архивы ИА «Высота 102»