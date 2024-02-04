В Волгограде врачи спасают отравившихся угарным газом 39-летнюю женщину и ее 10-летнюю дочь. Как стало известно V102.RU от собственного источника в экстренных службах, семью госпитализировали из квартиры в пятиэтажке на проспекте Героев Сталинграда, 30 в Красноармейском районе.

— Все произошло 3 февраля. Женщина и ее малолетняя дочь находились в квартире. Предварительно, пострадавшие отравились из-за неисправности газовой колонки, — добавил источник. — Их забрали в больницу № 25.

Напомним, что в Котово Волгоградской области поздно ночью в доме № 3 по улице 60 лет ВЛКСМ утечка газа спровоцировала пожар. Как стало известно V102.RU от собственного источника, на втором этаже в ванной комнате произошла разгерметизация газовой колонки. В результате происшествия на месте погибла 42-летняя хозяйка квартиры, ее восьмилетняя дочь скончалась в реанимации.

Фото: архив ИА «Высота 102»