Расследования

Волгоградку осудят за попытку сжечь дом соседки из ревности

Расследования 08.02.2024 17:28
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08.02.2024 17:28


Перед судом в Волгограде предстанет 47-летняя местная жительница, которая из ревности подожгла дом соседки. Как сообщили V102.RU в Краснооктябрьском районном суде, женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Сжечь дотла дом соперницы женщине не удалось.

По версии следствия, фигурантка уголовного дела приревновала своего сожителя к соседке, поэтому решилась на преступление. Ночью она подошла к ее дому и подожгла картонную коробку, которая лежала в пристройке. Убедившись, что пожар разрастается, она скрылась. Однако возгорание заметили и ликвидировали, поэтому довести до конца свой умысел ревнивица не смогла.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

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