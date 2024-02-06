Две смерти за неделю от коронавируса зафиксированы в Волгоградской области

В Волгоградской области снова фиксируются смертельные случаи от коронавирусной инфекции, передает V102.RU. Как сообщил оперативный штаб, за прошедшую неделю от этого вируса скончались два человека.

Напомним, что последний летальный случай от COVID в Волгоградской области регистрировался в конце ноября 2023 года.

Как ранее сообщали в территориальном управлении Роспотребнадзора, за неделю число случаев заражения коронавирусом выросло на 19%. Это заболевание было диагностировано у 253 человек.

Фото из архива ИА «Высота 102»