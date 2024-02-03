Стали известны подробности гибели девятиклассника в Волжском

В городе Волжском Волгоградской области 15-летний подросток погиб по собственной неосторожности. По информации V102.RU, школьник, тело которого было обнаружено накануне под окнами высотного дома по улице Дружбы, сорвался с перил балкона.

- Он сорвался по собственной неосторожности с балкона общего пользования, расположенного на 11 этаже многоквартирного дома, где проживал, - сообщил информагентству подробности этого происшествия источник в экстренных службах.

Известно, что мальчик учился в 9 классе.

Ранее сообщалось, что трагедия разыгралась у дома №86 по улице Дружбы в 32-м микрорайоне.

По факту случившегося проводится проверка.