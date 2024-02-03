Расследования

Стали известны подробности гибели девятиклассника в Волжском

Расследования 03.02.2024 16:24
0
03.02.2024 16:24


В городе Волжском Волгоградской области 15-летний подросток погиб по собственной неосторожности. По информации V102.RU, школьник, тело которого было обнаружено накануне под окнами высотного дома по улице Дружбы, сорвался с перил балкона.

- Он сорвался по собственной неосторожности с балкона общего пользования, расположенного на 11 этаже многоквартирного дома, где проживал, - сообщил информагентству подробности этого происшествия источник в экстренных службах.

Известно, что мальчик учился в 9 классе.

Ранее сообщалось, что трагедия разыгралась у дома №86 по улице Дружбы в  32-м микрорайоне.

По факту случившегося проводится проверка.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
03.02.2024 08:34
Расследования 03.02.2024 08:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.02.2024 20:11
Расследования 01.02.2024 20:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.02.2024 19:11
Расследования 01.02.2024 19:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.02.2024 16:05
Расследования 01.02.2024 16:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.02.2024 10:17
Расследования 01.02.2024 10:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.01.2024 17:09
Расследования 31.01.2024 17:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.01.2024 10:54
Расследования 31.01.2024 10:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2024 20:02
Расследования 30.01.2024 20:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2024 16:26
Расследования 30.01.2024 16:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2024 13:00
Расследования 30.01.2024 13:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2024 12:09
Расследования 30.01.2024 12:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2024 11:47
Расследования 30.01.2024 11:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2024 20:24
Расследования 29.01.2024 20:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2024 15:46
Расследования 29.01.2024 15:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2024 15:26
Расследования 29.01.2024 15:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:19
Волгоградский НПЗ работает в штатном режиме после пожараСмотреть фотографии
17:34
Комнату воспоминаний переживших Сталинградский ад детей откроют в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:49
РПН проверил воздух после пожара на НПЗ в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:24
Стали известны подробности гибели девятиклассника в ВолжскомСмотреть фотографии
15:21
Полиция задержала водителя-беспредельщика под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:48
«На старте всегда дорого»: фермеры объяснили взлет цен на свежие огурцыСмотреть фотографии
14:24
На площади Ленина в Волгограде открыли вход в подземку с подогревомСмотреть фотографии
13:36
Камер на волгоградских дорогах к 2025 году станет почти в два раза большеСмотреть фотографии
12:39
В Волгоградской области с 21 февраля начнутся проблемы с телесигналомСмотреть фотографии
11:23
Роспотребнадзор постановил привить от кори трудовых мигрантов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:30
В Сети появилось видео атаки БПЛА на нефтезавод в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:41
Все отменяется. Фура снесла вход в секцию дзюдо и самбо в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:34
Минобороны РФ сообщило о перехвате двух БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
08:08
Пожар на НПЗ в Волгограде потушили за три часаСмотреть фотографии
07:55
Бочаров прокомментировал атаку беспилотников на НПЗ в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:25
Синоптики предрекли волгоградцам «серые» дниСмотреть фотографии
06:53
В Волгограде горит нефтеперерабатывающий заводСмотреть фотографии
21:37
На улице Волгограда разбросали колбасу с отравойСмотреть фотографии
21:10
Жилой дачный массив на юге Волгограда остался без транспортаСмотреть фотографии
20:40
Отважившийся на побег по простыням мужчина сорвался с высоты в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:02
Волгоградцев в ЦПКиО накормили кашей и дали подержать карабин МосинаСмотреть фотографии
20:01
На ВДНХ показали видеоинсталляцию «Свет Великой Победы»Смотреть фотографии
19:25
Стала известна причина 3-дневной задержки авиарейса Волгоград-ЕкатеринбургСмотреть фотографии
18:58
«Мы все на таблетках»: ночная стройка сводит с ума жителей ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:49
На трассах Волгоградской области из-за снега с дождем ожидают осложнение обстановкиСмотреть фотографии
18:40
В России 2025 году начнут производить роботов для массажа сердцаСмотреть фотографии
18:40
В балете «Щелкунчик» ведущие партии исполнят приглашенные артисты из ЧелябинскаСмотреть фотографии
17:42
На «Красном Октябре» почтили память защитников СталинградаСмотреть фотографии
17:27
Мэр Волжского Воронин назначил главного по ГО и ЧС заместителяСмотреть фотографии
17:07
Измученным жителям обезвоженного Котово назвали новый срок сдачи водоводаСмотреть фотографии
 