В Сети появилось видео атаки БПЛА на нефтезавод в Волгограде

В телеграмм-каналах появилось видео предположительно ночного происшествия на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограде, где упал украинский беспилотник, сообщает V102.RU.

ВЧК-ОГПУ публикует видеозапись, на которой видно яркую вспышку, а также слышны звуки взрыва. Авторы телеграм-канала утверждают, что на видео запечатлен именно момент атаки на Волгоградский НПЗ.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья.

По его словам, в результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ. На данный момент пожар потушен.

Минобороны РФ сообщило, что ночью дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (4 БПЛА), Волгоградской (2 БПЛА) и Ростовской (1 БПЛА) областей.

Видео: ВЧК-ОГПУ / t.me

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