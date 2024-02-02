На улице Волгограда разбросали колбасу с отравой

- Недавно несколько бездомных собак съели эту отравленную приманку, их еле спасли ветеринары,
Волгоградские зоозащитники предупредили об очередной чудовищной выходке догхантеров. Как сообщили V102.RU волонтеры, на улице Краснополянская были найдены кружочки колбасы с аккуратно вдавленными в нее белыми таблетками.
- рассказали волонтеры.
Собеседники уверены, что отрава предназначалась для собак, которые уже много лет живут в этом районе, их опекают неравнодушные люди. Животные также прошли стерилизацию и не опасны для волгоградцев.
Зоозашитники собрали ядовитую колбасу, но уверены, что догхантеры на этом на остановятся.