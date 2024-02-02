Происшествия

На улице Волгограда разбросали колбасу с отравой

Происшествия 02.02.2024 21:37
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02.02.2024 21:37


Волгоградские зоозащитники предупредили об очередной чудовищной выходке догхантеров. Как сообщили V102.RU волонтеры, на улице Краснополянская были найдены кружочки колбасы с аккуратно вдавленными в нее белыми таблетками.
- Недавно несколько бездомных собак съели эту отравленную приманку, их еле спасли ветеринары, - рассказали волонтеры.
Собеседники уверены, что отрава предназначалась для собак, которые уже много лет живут в этом районе, их опекают неравнодушные люди. Животные  также прошли стерилизацию и не опасны для волгоградцев.
Зоозашитники собрали ядовитую колбасу, но уверены, что догхантеры на этом на остановятся.


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