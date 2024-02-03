Экономика

Наведут и обойдут: в Волгограде второй пролет моста через Волгу достроят в 2029 году

Экономика 03.02.2024 19:11
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03.02.2024 19:11


Волгоградские власти не отказались от планов все-таки достроить вторую ветку моста через Волгу в Центральном районе областного центра, о которой напоминают лишь одиноко стоящие опоры, возведенные еще перед пуском первой очереди мостового комплекса в 2014 году. Как сообщает V102.RU со ссылкой на детализированную программу 10-летнего развития Волгограда, старт строительства второй ветки запланирован на 2027 год, а закончить его хотят в 2029 году. Стоимость этого объекта оценивается в 8 миллиардов рублей. Если планы будут реализованы, то вторая очередь моста через Волгу будет достроена всего-то через 14 лет после пуска первой.

Но данный объект будет лишь одной из нескольких грандиозных строек, которые включены в 10-летний дорожный план. Корреспондент V102.RU ознакомился с намерениями  властей по строительству новых дорог, путепроводов и мостовых сооружений, выделив наиболее крупные объекты и впечатлившись планами и суммами, в которые это все обойдется.

В частности, только на мостовые переходы, соединяющие Ворошиловский и Красноармейский районы с островом Сарпинский, на который имеют виды инвесторы, выделят 31 миллиард 63 миллиона рублей. Но построят мосты не скоро – с 2030 по 2034 годы. 

Какие еще мостовые переходы вошли в 10-летнюю дорожную карту Волгограда?

Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в Волгограде (третий пусковой комплекс, 1 этап) – с 2024 по 2027 году (1 миллиард рублей).

Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через Волгу в Волгограде (третий пусковой комплекс, 2 этап) – 2024-2027 годы (15 миллиардов).

Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через Волгу (четвертый пусковой комплекс) – 2029-2034 годы (18 миллиардов).  

Однако в Волгограде будут не только наводить мосты, но и строить другие инфраструктурные объекты.

Самым дорогим по стоимости станет строительство «Обхода Волгограда» – с 2024 по 2027 годы на эти цели ФКУ «Упрдом Москва-Волгоград» направят 48,3 миллиарда.

Продление 0-й Продольной магистрали от Волгоград Арены до ул. Тракторостроителей в Тракторозаводском районе обойдется в 23,9 миллиарда рублей. Но начнут возводить  эту трассу только в 2030 году. На строительство уйдет четыре года.

Какие новые дороги построят в Волгограде за 10 лет?

Автомобильная дорога «3-ая Продольная магистраль в границах от ул. Им. Неждановой до ул. 40 лет Победы (1 этап) – 2030-2024 годы (15,5 миллиарда рублей).

Дорога по ул. Хорошева (в границах от проспекта Маршала Жукова) – 2025-2026 годы (250 млн).

Устройство твердого покрытия дорог с тротуарами на территории поселка Горьковский Волгограда – 202702028 годы (297 млн).

Дороги в ЖК «Матросова» 1 этап в Краснооктябрьском районе – 2024-2027 (532 млн).

Дорога по ул. Летняя в поселке Солнечный в Краснооктябрьском районе – 2024-2027 годы (347 млн).

Реконструкция моста через Волго-Донской судоходный канал с устройством развязок на пересечении проспекта Героев Сталинграда с ул. Фадеева и Остравской-Изобильная, реконструкция ул. Изобильная с уширением до 4-полос в Красноармейском районе – 2024-2025 годы (6 миллиардов).

Какие центры построят в Волгограде до 2034 года?

Также в 10-летнюю программу вошло создание транспортно-распределительных центров. Один из них построит ООО «Вайлберриз», другой – «ОЗОН», еще один центр появится в районе поселка Горьковский. Появятся также транспортно-логистический центр «Сбербанк Логистика» и сельскохозяйственный грузовой порт «Татьянка».

Всего в ближайшие 10 лет в Волгограде будут построены не менее 54 дорог и отремонтированы – 26 трасс. Ремонт и реконструкция ожидает 13 путепроводов.

Напомним, полная стоимость 10-летней программы развития Волгограда оценивается в 1,4 триллиона рублей. Финансироваться программа будет из разных источников и бюджетов, в том числе с привлечением средств частного капитала.

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