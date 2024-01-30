Расследования

Сотрудников порностудии в Волгограде обвиняют в съемках и трансляции видео для взрослых

Расследования 30.01.2024 11:47
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30.01.2024 11:47


Обвинение в изготовлении порнографического видео в Волгограде предъявлено восьми участникам организованной преступной группы, которым от 17 до 24 лет, передает V102.RU. Еще в отношении 14 фигурантов, в числе которых организаторы порностудии, расследование продолжается.

Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, первая группа участников этого преступного бизнеса обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б,в» ч.3 ст.242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов, совершенный организованной группой с использованием сети «Интернет», с извлечением дохода в крупном размере).

По данным следствия, организовали порностудию в Волгограде в мае 2022 года уроженец Самары и его приятель из Ульяновска. Они купили оборудование для видеосъемок, арендовали квартиры-студии в Центральном и Советском районах Волгограда, и наняли штат работников, в число которых вошли администраторы, специалисты по подбору персонала и сами модели. 

С мая по декабрь 2022  года они вели в интернете трансляции порнографических сцен с участием девушек, записывали видео, которые демонстрировали и распространяли на одном из сайтов, в том числе за плату.  

Напомним, деятельность подпольной студии по изготовлению видеоматериалов порнографического характера была пресечена в Волгограде в декабре 2022 года в ходе совместной работы следователей областного управления СКР и сотрудников ГУ МВД России по области. 

В ближайшее время уголовное дело в отношении 8 человек будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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