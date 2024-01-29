Расследования

Кошмарили два района: банду подростков осудили за серию краж и грабежей в Волгограде

Расследования 29.01.2024 20:24
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29.01.2024 20:24


Трое 16-летних подростков выслушали приговор суда за серию краж и грабежей, совершенных в двух районах Волгограда, в том числе и с применением насилия, передает V102.RU.

- Все осужденные воспитываются в неполных семьях, обучались в общеобразовательных учреждениях, при этом состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органа внутренних дел, - сообщили в Тракторозаводском районном суде.

Один из подростков в 2023 году уже был осужден за совершение насильственного грабежа и вымогательства.

Следствием и судом установлено, что в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах фигуранты уголовного дела дважды избили несовершеннолетних и открыто похитили у них деньги и мобильные телефоны, совершили кражи компьютерной техники из двух школ. Один из подсудимых повредил автомобиль такси, а также с применением насилия, не опасного для здоровья, открыто похитил имущество. Другой участник преступной группы в составе группы совершеннолетних лиц совершил покушение на кражу имущества школы-интерната.

Согласно роли каждого в совершенных преступлениях, двое подростков получили 1,5 и 3 года лишения свободы в воспитательной колонии. Еще один фигурант уголовного дела приговорен к обязательным работам сроком на 120 часов.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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