Расследования

В Волгоградской области пьяный сосед переломал кости 86-летнему старику

Расследования 29.01.2024 11:58
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29.01.2024 11:58


В городе Камышине Волгоградкой области 62-летний мужчина избил престарелого соседа. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 86-летний потерпевший доставлен в больницу с ушибами и многочисленными переломами.

Оперативники установили, что подвыпивший подозреваемый зашел к своим пожилым соседям и без причины начал наносить удары потерпевшему. 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

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