В Волгоградской области пьяный сосед переломал кости 86-летнему старику

В городе Камышине Волгоградкой области 62-летний мужчина избил престарелого соседа. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 86-летний потерпевший доставлен в больницу с ушибами и многочисленными переломами.
Оперативники установили, что подвыпивший подозреваемый зашел к своим пожилым соседям и без причины начал наносить удары потерпевшему.
В отношении
подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 111 УК РФ
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнику грозит до 8 лет
лишения свободы.