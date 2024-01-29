В Волгоградской области пьяный сосед переломал кости 86-летнему старику





В городе Камышине Волгоградкой области 62-летний мужчина избил престарелого соседа. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 86-летний потерпевший доставлен в больницу с ушибами и многочисленными переломами.

Оперативники установили, что подвыпивший подозреваемый зашел к своим пожилым соседям и без причины начал наносить удары потерпевшему.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.