В Волгоградской области нашли обезображенные тела супругов

В Волгоградской области в одной из квартир обнаружены тела супружеской пары. Как стало известно V102.RU от собственного источника, инцидент произошел в Калаче-на-Дону.

— Забили тревогу и вызвали полицию соседи престарелой пары, почувствовавшие сильный неприятный запах в подъезде. Повреждений криминального характера не обнаружено. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Организована процессуальная проверка, — прокомментировал информагентству руководитель следственного отдела по Калачевскому району СУ СКР по Волгоградской области Алексей Аносов.

Как стало известно журналистам ИА «Высота 102» от собственного источника, страшную находку сделали жильцы пятиэтажки по улице Октябрьской, 293А.

— Тела пролежали несколько недель в спальне. Сами понимаете, в каком они были состоянии, уже были запущены необратимые процессы. Жили они одни, поэтому никто не хватился. Родственники пока не объявлялись, — добавил источник.

Известно, что скончавшемуся мужчине было 82 года, его жене — 80 лет.

Скриншот: Google Maps

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