Происшествия

В Волгоградской области нашли обезображенные тела супругов

Происшествия 28.01.2024 16:24
0
28.01.2024 16:24


В Волгоградской области в одной из квартир обнаружены тела супружеской пары. Как стало известно V102.RU от собственного источника, инцидент произошел в Калаче-на-Дону. 

— Забили тревогу и вызвали полицию соседи престарелой пары, почувствовавшие сильный неприятный запах в подъезде. Повреждений криминального характера не обнаружено. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Организована процессуальная проверка, — прокомментировал информагентству руководитель следственного отдела по Калачевскому району СУ СКР по Волгоградской области Алексей Аносов. 

Как стало известно журналистам ИА «Высота 102» от собственного источника, страшную находку сделали жильцы пятиэтажки по улице Октябрьской, 293А. 

— Тела пролежали несколько недель в спальне. Сами понимаете, в каком они были состоянии, уже были запущены необратимые процессы. Жили они одни, поэтому никто не хватился. Родственники пока не объявлялись, — добавил источник. 

Известно, что скончавшемуся мужчине было 82 года, его жене — 80 лет. 

Скриншот: Google Maps 

Еще по теме: 

Гниющее тело женщины нашли в квартире на юге Волгограда

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
28.01.2024 17:26
Происшествия 28.01.2024 17:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.01.2024 10:47
Происшествия 28.01.2024 10:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.01.2024 09:52
Происшествия 28.01.2024 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.01.2024 14:41
Происшествия 27.01.2024 14:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.01.2024 11:40
Происшествия 27.01.2024 11:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.01.2024 11:06
Происшествия 27.01.2024 11:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.01.2024 10:37
Происшествия 27.01.2024 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.01.2024 10:16
Происшествия 27.01.2024 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.01.2024 21:27
Происшествия 26.01.2024 21:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.01.2024 20:43
Происшествия 26.01.2024 20:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.01.2024 19:49
Происшествия 26.01.2024 19:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.01.2024 16:16
Происшествия 26.01.2024 16:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.01.2024 12:16
Происшествия 26.01.2024 12:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.01.2024 11:59
Происшествия 26.01.2024 11:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.01.2024 10:22
Происшествия 26.01.2024 10:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:28
«Мне кричали соседи»: потерявший семью 19-летний котовчанин рассказал о страшном пожареСмотреть фотографии
19:10
«Ротор» в Турции сыграл вничью с «Ленинградцем»Смотреть фотографии
17:26
В Волжском мотоциклиста закрутило в воздухе после лобового ДТП с легковушкой: видеоСмотреть фотографии
16:24
В Волгоградской области нашли обезображенные тела супруговСмотреть фотографии
15:03
Женский «Спартак» потерпел два поражения в родном бассейне от СКИФ-«Восток»Смотреть фотографии
14:01
Пострадавшая от взрыва газового баллона волгоградка умерла в реанимацииСмотреть фотографии
12:40
«Дело обещает быть интересным»: в Волгограде судят экс-главу департамента горхозяйства Виталия ЗемцоваСмотреть фотографии
11:04
СК возбудил дело после гибели в пожаре матери и дочери в КотовоСмотреть фотографии
10:47
В Волгограде пенсионер на «шестерке» влетел в кроссовер и погиб: видеоСмотреть фотографии
09:52
В Котово из-за хлопка газа эвакуировали дом, есть погибшиеСмотреть фотографии
09:21
Волгоградскую область проморозит до -17º и завалит снегомСмотреть фотографии
08:22
«Стать изгоем сейчас может абсолютно каждый ребенок»: психолог рассказала, как справиться с травлей в школеСмотреть фотографии
21:42
В хуторе Волгоградской области построили новый поселок для сиротСмотреть фотографии
20:59
«Каустик» одержал третью победу в Суперлиге в 2024 годуСмотреть фотографии
19:57
Волгоградцев хотят лишать прав на 1,5 года за автомобили без знаковСмотреть фотографии
19:06
«Дети плакали, что мы - бомжи»: в Михайловке многодетную семью выселили из домаСмотреть фотографии
18:33
Волгоградский облизбирком уволил председателя Котовской ТИКСмотреть фотографии
18:02
Крупная станица Волгоградской области осталась без транспортаСмотреть фотографии
17:17
В Волгоградской области назвали район с самым большим количеством бедныхСмотреть фотографии
16:05
Синоптики предрекли волгоградцам «контрастный душ» до конца январяСмотреть фотографии
16:00
Волгоградская делегация с Валуевым посетила Пискаревское кладбищеСмотреть фотографии
15:43
Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО 21-летнего водителя «Солнцепека»Смотреть фотографии
14:41
В Волгограде военный откачал упавшего в припадке парняСмотреть фотографииCмотреть видео
14:05
«Хутор исчез, Алеша остался»: жители просят спасти братскую могилу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:54
В Волгоградской области на 2023 год пришелся бум жилищного строительстваСмотреть фотографии
13:44
В парке Гагарина открыли Аллею героев СВОСмотреть фотографии
12:02
«Матери не было дома»: стали известны подробности гибели 2-летнего ребенка под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:40
Под Волгоградом в пожаре погиб двухлетний ребенокСмотреть фотографии
11:14
Андрей Бочаров поздравил жителей Санкт-Петербурга с юбилейной датойСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде две фуры не поделили дорогуСмотреть фотографии
 