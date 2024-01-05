Гниющее тело женщины нашли в квартире на юге Волгограда

В Красноармейском районе Волгограда в одной из квартир жилого дома по проспекту Столетова нашли разлагающийся труп женщины. Как стало известно V102.RU, тревогу забили соседи, которые в прямом смысле почувствовали неладное.

Неприятный запах шел из квартиры, где проживала 34-летняя женщина. Она не открывала дверь, поэтому ее пришлось вскрывать.

Внутри было обнаружено тело хозяйки, которое уже подверглось гнилостным изменениям. Каких-то видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было. Точную причину смерти молодой женщины установят судмедэксперты.

По словам соседей, при жизни женщина выпивала и, возможно, страдала хроническими заболеваниями.