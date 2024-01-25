Расследования

Чиновники Котово незаконно раздали гектары земли

Расследования 25.01.2024 11:13
0
25.01.2024 11:13


Волгоградское УФАС в очередной раз уличило чиновников Котово в неоправданной щедрости в раздаче муниципальной земли. Как сообщили V102.RU в антимонопольном органе, жительнице городского округа администрацией был предоставлен в аренду земельный участок площадью в 12443 квадратных метров без проведения торгов. Участок в 39 раз превышал площадь принадлежащего ей на праве собственности объекта недвижимости площадью всего лишь 318,3 кв.м., расположенного на указанном и соседнем земельных участках.
– Администрация города Котово не имела законных оснований для предоставления в аренду земельного участка указанной площади, поскольку обладательницей здания не было представлено объективных доказательств необходимости арендовать весь участок столь масштабного размера для использования по назначению находящегося на нём объекта недвижимости существенно меньшей площади, – пояснили в ведомстве.
Антимонопольный орган выдал в адрес администрации Котово предупреждение с требованием возврата участка из незаконного владения. Однако чиновники его не исполнили. В итоге УФАС возбудило дело о нарушении администрацией антимонопольного законодательства.
По итогам рассмотрения дела действия администрации города Котово были квалифицированы как нарушение ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ. Решение УФАС обжаловано администрацией в Арбитражный суд Волгоградский области, который поддержал позицию антимонопольного органа.
Напомним, это уже второе дело, связанное с необоснованной передачей в аренду огромных земельных участков.
Это уже второе дело, рассмотренное УФАС и судами в отношении администрации города Котово. По такой же схеме чиновники в свое время предоставили на условиях аренды земельный участок собственнице здания СТО. Несмотря на то, что мастерская занимала площадь всего лишь в 0,1 га, собственнице предоставили земельный надел в 1,5 га, который более чем в 12.% раз превышал размер здания.
В администрации Котово также не отреагировали на предупреждение Волгоградского УФАС. В итоге суды трех инстанций признали администрацию городского округа нарушившей закон о конкуренции.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
25.01.2024 12:30
Расследования 25.01.2024 12:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2024 12:17
Расследования 25.01.2024 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2024 09:27
Расследования 25.01.2024 09:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.01.2024 17:44
Расследования 24.01.2024 17:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.01.2024 16:44
Расследования 24.01.2024 16:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.01.2024 14:59
Расследования 24.01.2024 14:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.01.2024 13:23
Расследования 24.01.2024 13:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.01.2024 11:15
Расследования 24.01.2024 11:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.01.2024 20:49
Расследования 23.01.2024 20:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.01.2024 13:22
Расследования 23.01.2024 13:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.01.2024 11:56
Расследования 23.01.2024 11:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.01.2024 11:12
Расследования 23.01.2024 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2024 20:10
Расследования 22.01.2024 20:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2024 18:51
Расследования 22.01.2024 18:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2024 17:30
Расследования 22.01.2024 17:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:30
Бастрыкин взял на контроль дело о пьяном дебоше в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
12:17
Работающий по-крупному мошенник осужден в Волгограде за продажу фермеру токсичного удобренияСмотреть фотографии
12:01
Губернатор Андрей Бочаров побывал в гостях у «Сказки»Смотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области простятся с погибшим на Украине мобилизованнымСмотреть фотографии
11:13
Чиновники Котово незаконно раздали гектары землиСмотреть фотографии
11:03
Регулятор нашел причины подорожания яиц, кур и рыбы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:52
В Волжском на автомойке нашли мертвого водителяСмотреть фотографии
10:13
Банк Уралсиб вошел в топ-3 самых выгодных банков для открытия вкладаСмотреть фотографии
10:12
Осужденного под Волгоградом гражданина Украины выслали из РФСмотреть фотографии
10:07
В России задумались о тотальном цифровом контроле за детьмиСмотреть фотографии
09:52
Видео: две иномарки не поделили дорогу на пустой набережной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
В аэропорту Волгограда ФСБ задержала иностранца с краснокнижными рогамиСмотреть фотографии
09:02
«Динамо-Синара» примет 25 января дома «Астраханочку»Смотреть фотографии
08:40
«Достигли дна?»: дизтопливо в Волгоградской области подешевело на 17 копеекСмотреть фотографии
08:14
«Ротор» вничью сыграл с болгарским «Спартаком» в ТурцииСмотреть фотографии
07:52
Волгоградцы вечером 24 января запечатлели луну в кольцеСмотреть фотографии
21:53
Что за напасть? Яйца в Волгограде продолжают дорожатьСмотреть фотографии
21:09
«Ключи дали, а воды нет»: в Волгограде сирот и переселенцев из трущоб поселили в обезвоженный домСмотреть фотографииCмотреть видео
20:51
Автобус №21 без сидений для пассажиров удивил волгоградцевСмотреть фотографии
19:58
Волгоградский полицейский на трассе помог потерявшему колесо москвичуСмотреть фотографии
19:16
Из-за горящей иномарки на ЦПКиО центр Волгограда сковали пробкиСмотреть фотографии
18:04
В ФНС волгоградцам напомнили о последнем дне для подачи отчетов и декларацийСмотреть фотографии
17:44
В Волгограде школьники смогли задать вопросы сотрудникам УФСБСмотреть фотографии
16:44
Под Волгоградом разыскивают пропавшую перед Новым годом работницу автомойкиСмотреть фотографии
16:27
«Есть запасные дети?»: в центре Волгограда взрослые устроили опасный аттракцион для ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:52
Минобороны назвало терактом крушение Ил-76 с пленными ВСУСмотреть фотографии
15:17
В Волгоградской области открыли первую стелу «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
14:59
Суд отказал в оправдании упрямому «положенцу» из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:51
Волгоградцев предупредили о массовом обзвоне детей с территории УкраиныСмотреть фотографии
13:44
«Как они монетизируют травмы?»: мэрия Волгограда отказалась платить контуженному дорожным знаком ребенкуСмотреть фотографииCмотреть видео
 