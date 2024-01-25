Чиновники Котово незаконно раздали гектары земли

Антимонопольный орган выдал в адрес администрации Котово предупреждение с требованием возврата участка из незаконного владения. Однако чиновники его не исполнили. В итоге УФАС возбудило дело о нарушении администрацией антимонопольного законодательства.
По итогам рассмотрения дела действия администрации города Котово были квалифицированы как нарушение ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ. Решение УФАС обжаловано администрацией в Арбитражный суд Волгоградский области, который поддержал позицию антимонопольного органа.
Напомним, это уже второе дело, связанное с необоснованной передачей в аренду огромных земельных участков.
Это уже второе дело, рассмотренное УФАС и судами в отношении администрации города Котово. По такой же схеме чиновники в свое время предоставили на условиях аренды земельный участок собственнице здания СТО. Несмотря на то, что мастерская занимала площадь всего лишь в 0,1 га, собственнице предоставили земельный надел в 1,5 га, который более чем в 12.% раз превышал размер здания.
В администрации Котово также не отреагировали на предупреждение Волгоградского УФАС. В итоге суды трех инстанций признали администрацию городского округа нарушившей закон о конкуренции.