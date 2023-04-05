Расследования

Чиновники Котово незаконно выделили землю владелице автомастерской

Расследования 05.04.2023 11:43
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05.04.2023 11:43


Арбитражный суд Волгоградской области подтвердил законность решения регионального  УФАС России о нарушении администрацией города Котово антимонопольного законодательства. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, чиновники администрации городского поселения без торгов предоставили в аренду жительнице Котово земельный участок площадью в 4 гектара, который более  чем в 12,5 раз превышал площадь принадлежащего ей объекта недвижимости – здания цеха станции технического обслуживания. Площадь автомастерской составляла лишь -0,1 га. 

Антимонопольный орган выдал предупреждение администрации города Котово, однако чиновники его не исполнили и тогда УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Администрацию признали нарушившей законодательство, так как чиновники не имели законных оснований для предоставления в аренду земельного участка указанной пощади. В частности, собственница мастерской не предоставила объективных доказательств необходимости арендовать такую большую территорию для использования по назначению объекта недвижимости. 

Решение УФАС чиновники обжаловали в арбитражном суде Волгоградской области, однако он поддержал позицию антимонопольного органа.

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