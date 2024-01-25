Федеральные новости

В России задумались о тотальном цифровом контроле за детьми

Федеральные новости 25.01.2024 10:07
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25.01.2024 10:07


В государственной думе задумались над созданием Всероссийской единой системы родительского контроля за детьми. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету». Соответствующее предложение ГД уже направила в Правительство РФ.

По словам первого зампреда думского Комитета по просвещению Яны Лантратовой, на сегодня очевидна потребность родителей в защите своих детей и контроле контента, потребляемого ими в интернете. Альянс по защите детей в цифровой среде, в свою очередь, информирует о том, что в 2023 году в России с цифровыми угрозами столкнулись 96% подростков. Среди самых распространенных сетевых угроз называют фейки, мошенничество, игровую зависимость, интернет-зависимость и кибертравлю.

Кроме того, после начала СВО активизировалось деструктивное влияние недружественных стран на российских детей и подростков, – цитирует издание Лантратову. А по данным Минцифры, за неполный январь 2024 года уже заблокировано большее 120 сайтов с информацией, направленной на склонение или вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий. 

Еще одно предложение депутатов касается обязанности цифровых платформ автоматически блокировать каждому несовершеннолетнему доступ к информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей.

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