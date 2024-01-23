Экология

В Волгоградской области ликвидируют 35 горлиц и фазанов из-за угрозы птичьего гриппа

Экология 23.01.2024 21:35
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23.01.2024 21:35


В Волгоградской области проведут регулирование численности птиц из-за неблагополучной ситуации в России с высокопатогенным птичьим гриппом. Как сообщили V102.RU  в облкомприроды, разрешено произвести отстрел в нескольких охотхозяйств региона – в Николаевском, Светлоярском, Иловлинском, Среднеахтубинском, Урюпинском, Городищенском и Ленинском района. 
Количество охотничьих ресурсов не должно превысить 35 птиц – по пять на каждый район. Разрешено охотиться на голубя сизого, горлицу кольчатую, куропатку серую и фазана. Однако в обязательном порядке трофеи должны пройти исследование в специальной лаборатории на предмет возможного выявления птичьего гриппа.


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