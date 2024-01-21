Волгоградский пенсионер и воспитатель взяли миллионы в кредит и отдали их мошенникам

В общей сложности 7 миллионов рублей взяли в кредит, а потом отдали их мошенникам двое жителей Волгоградской области, передает V102.RU.

По информации ГУ МВД России по региону, жертвами аферистов стала 65-летняя пенсионер из Волгограда и 51-летняя воспитатель детского сада из Волжского.

Пожилая женщина взяла в кредит более 3 миллионов рублей, а воспитатель – почти 4 миллиона.

Они поверили мошенникам, которые представились работниками банков и сообщили, что на женщин пытаются оформить кредиты. Потом они убедили их взять реальные кредиты и перевести денежные средства на так называемый безопасный счет.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские устанавливают личности преступников.