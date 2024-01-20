«Динамо-Синара» разгромило в Волгограде «Ставрополье»

Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 20 января, уверенно обыграли «Ставрополье» со счетом 38:23 в заключительном туре первой части предварительного этапа розыгрыша Суперлиги . Игра прошла в ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна, сообщает V102.RU.
Состав волгоградок перед противостоянием со «Ставропольем» усилила капитан Марина Судакова, пропустившая предыдущий выигрышный поединок в Москве с местным «Лучом». Бело-голубые начали встречу по-хозяйски. На старте дубль Валентины Гончаровой, а также заброшенные мячи Варвары Семиной и Екатерины Долматовой образовали солидное стартовое преимущество «Синары» — 4:0.
В середине тайма разыгрались уже гости и на определенном этапе приблизились к соперницам на расстояние в минус два. Это стало возможным благодаря эффективной реализации подопечных Евгения Зотина. Кроме того, сами гандболистки «Синары» немного снизили свою голевую активность. Но в заключительной десятиминутке первой половины все снова стало на свои места. К бело-голубым вернулись спокойствие и уверенность при розыгрышах комбинаций. Стефания Белолипецкая идеально завершала контратаки, а Екатерина Долматова поражала ворота оппоненток с ближней и дальней дистанций.
В то же самое время гандболистки из Ставрополя начали допускать достаточное количество ошибок на чужой половине площадки. На предпоследней минуте отличилась Судакова, а Белолипецкая и Наталья Коровина в составе гостей забросили последние мячи в тайме. На перерыв команды ушли при счете 18:12 в пользу «Динамо-Синары».
Вторая половина началась с попадания в каркас ворот от Коровиной, а уже в следующей атаки Долматова поразила цель в большинстве. Затем гости нарушили правила на Семиной в одной из следующих атак хозяек. К точке подошла Судакова и отличилась с семиметрового. «Ставрополье» вскоре ответило тремя голами подряд. Дуплетом выстрелила Коровина, еще раз Алина Тишина огорчила голкипера Анну Верещак. В этот момент могла пойти речь о возрождении интриги, ведь преимущество «Динамо» вполне возможно было отыграть за остаток мяча — всего плюс четыре. Но снова Судакова охладила пыл, забросив после быстрого отрыва и контратаки.
В середине тайма Елизавета Дудкина с паса Семиной сделала счет 28:18 и здесь уже практически окончательно стало ясно, что победа от «Синары» сегодня никуда не уйдет. Гости начали постепенно уставать и далеко не всегда успевали за поймавшими кураж динамовками. Волгоградские гандболистки получали наслаждение от своей игры, ведь в этот день у них многое что получалось. В последней десятиминутке поединка бело-голубые неоднократно проводили быстрые результативные атаки на радость своим болельщикам.
Команды фактически доигрывали встречу. В концовке у «Динамо» отличались Семина после попаданий с дальней дистанции, а также Белолилецкая, завершившая позиционную атаку. Окончательный результат установила Анастасия Шкитина за полторы минуты до финальной сирены — 38:23. Абсолютно заслуженный выигрыш «Синары».
Таким образом, «Динамо-Синара» одержало четвертую победу в пяти последних матчах. Остается надеяться, что несколько успешных результатов на этой дистанции дополнительно смогут воодушевить подопечных Олега Кулешова перед второй частью сезона, где команде предстоит встретиться с другими представителями нижней шестерки турнирной таблицы чемпионата. Уже 25 января бело-голубые примут «Астраханочку» в Кубке России, а 5 февраля в Волгоград пожалует майкопский АГУ- «Адыиф» на следующую встречу в Суперлиге.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Пресс-служба ГК «Динамо-Синара»