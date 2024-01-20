«Динамо-Синара» разгромило в Волгограде «Ставрополье»



Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 20 января, уверенно обыграли «Ставрополье» со счетом 38:23 в заключительном туре первой части предварительного этапа розыгрыша Суперлиги . Игра прошла в ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна, сообщает V102.RU.







Волгоградская команда, несмотря на гарантированное седьмое место по итогам этой части сезона, решала и другие свои локальные задачи. Пришедшие в выходной день в гандбольный зал болельщики наверняка рассчитывали увидеть юбилейную, десятую победу в чемпионате подопечных Олега Кулешова, а также получить удовольствие от уровня показанного гандбола. И ожидания динамовских поклонников оправдались.













Состав волгоградок перед противостоянием со «Ставропольем» усилила капитан Марина Судакова, пропустившая предыдущий выигрышный поединок в Москве с местным «Лучом». Бело-голубые начали встречу по-хозяйски. На старте дубль Валентины Гончаровой, а также заброшенные мячи Варвары Семиной и Екатерины Долматовой образовали солидное стартовое преимущество «Синары» — 4:0.Но Екатерина Каширина в составе гостей размочила счет голам команды с пенальти. На десятой минуте Виктория Турусина не сумела переиграть голкипера ставропольского клуба Дарью Ткачеву при исполнении семиметрового. Зато вскоре динамовки идеально воспользовались потерей мяча, которую совершила Элеонора Кузнецова. Софья Васильева перехватила игровой снаряд и сама убежала в быстрый отрыв, успешно его реализовав.В середине тайма разыгрались уже гости и на определенном этапе приблизились к соперницам на расстояние в минус два. Это стало возможным благодаря эффективной реализации подопечных Евгения Зотина. Кроме того, сами гандболистки «Синары» немного снизили свою голевую активность. Но в заключительной десятиминутке первой половины все снова стало на свои места. К бело-голубым вернулись спокойствие и уверенность при розыгрышах комбинаций. Стефания Белолипецкая идеально завершала контратаки, а Екатерина Долматова поражала ворота оппоненток с ближней и дальней дистанций.В то же самое время гандболистки из Ставрополя начали допускать достаточное количество ошибок на чужой половине площадки. На предпоследней минуте отличилась Судакова, а Белолипецкая и Наталья Коровина в составе гостей забросили последние мячи в тайме. На перерыв команды ушли при счете 18:12 в пользу «Динамо-Синары».Вторая половина началась с попадания в каркас ворот от Коровиной, а уже в следующей атаки Долматова поразила цель в большинстве. Затем гости нарушили правила на Семиной в одной из следующих атак хозяек. К точке подошла Судакова и отличилась с семиметрового. «Ставрополье» вскоре ответило тремя голами подряд. Дуплетом выстрелила Коровина, еще раз Алина Тишина огорчила голкипера Анну Верещак. В этот момент могла пойти речь о возрождении интриги, ведь преимущество «Динамо» вполне возможно было отыграть за остаток мяча — всего плюс четыре. Но снова Судакова охладила пыл, забросив после быстрого отрыва и контратаки.В середине тайма Елизавета Дудкина с паса Семиной сделала счет 28:18 и здесь уже практически окончательно стало ясно, что победа от «Синары» сегодня никуда не уйдет. Гости начали постепенно уставать и далеко не всегда успевали за поймавшими кураж динамовками. Волгоградские гандболистки получали наслаждение от своей игры, ведь в этот день у них многое что получалось. В последней десятиминутке поединка бело-голубые неоднократно проводили быстрые результативные атаки на радость своим болельщикам.Команды фактически доигрывали встречу. В концовке у «Динамо» отличались Семина после попаданий с дальней дистанции, а также Белолилецкая, завершившая позиционную атаку. Окончательный результат установила Анастасия Шкитина за полторы минуты до финальной сирены — 38:23. Абсолютно заслуженный выигрыш «Синары».В составе волгоградской команды лучшим бомбардиром стала Екатерина Долматова с семью заброшенными бросками из девяти попыток. Она же и была признана лучшим игроком своего коллектива. Варвара Семина, Стефания Белолипецкая и Марина Судакова набрали по пять результативных действий.Таким образом, «Динамо-Синара» одержало четвертую победу в пяти последних матчах. Остается надеяться, что несколько успешных результатов на этой дистанции дополнительно смогут воодушевить подопечных Олега Кулешова перед второй частью сезона, где команде предстоит встретиться с другими представителями нижней шестерки турнирной таблицы чемпионата. Уже 25 января бело-голубые примут «Астраханочку» в Кубке России, а 5 февраля в Волгоград пожалует майкопский АГУ- «Адыиф» на следующую встречу в Суперлиге.