Происшествия

«Бежала на красный»: наезд на 59-летнюю волгоградку попал на видео

Происшествия 18.01.2024 11:00
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18.01.2024 11:00



В центре Волгограда 59-летняя женщина попала под колеса автомобиля. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне недалеко от остановки ЦПКиО.
59-летняя женщина перебегала дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Спешка до добра не довела. Волгоградку сбила Лада Гранта под управлением 52-летнего водителя, который начал движение на разрешающий сигнал светофора.
Пешеход получила травмы и попала в больницу. 
Видео ГУ МВД по Волгоградской области

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