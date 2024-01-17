Четыре новых охранных зоны памятников природы регионального значения созданы в Волгоградской области. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации региона, где опубликованы соответствующие постановления губернатора.

Так, в границах Николаевского района на территории 5,5 гектара создается охранная зона «Тюльпанный луг». Еще две - «Новотихоновский тюльпанный луг» на площади 25,4 гектара и «Беляевский тюльпанный луг» на площади 6,3 гектара – образованы в Старополтавском районе.

Четвертая охранная зона памятника природы регионального значения «Ирисовый» создана в Калачевском районе на площади 15,9 гектара.

В документах поясняется, что охранные зоны создаются в целях защиты памятников природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним землях, земельных участках и водных объектах.

Также подчеркивается, что установление таких зон не влечет за собой изъятие земель у пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах охранных зон, а также изменения целевого назначения земель.

В постановлениях прописаны границы, координаты, режимы охраны и использования охранных зон. На этих землях запрещается распашка новых земель, за исключением устройства противопожарных минерализованных полос; разведка и разработка месторождений полезных ископаемых; сброс отходов производства и потребления; деятельность, ведущая к сокращению численности растений; движение и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования; разведение костров, выжигание растительности, разбивка привалов и туристических стоянок.

Границы охранных зон будут обозначены специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками.

Фото из архива ИА «Высота 102»