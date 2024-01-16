Многодетная мать погибла в лобовом ДТП в Волгоградской области

Один человек погиб и двое госпитализированы в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло на 129 км автодороги «Калининск – Жирновск – Котово – Камышин» в Котовском районе накануне днем.





По предварительной информации, 39-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в бортовую «ГАЗель». От удара легковушку выбросило с дороги в кювет, грузовик также частично съехал с трассы.





На месте происшествия от полученных травм скончалась 37-летняя пассажирка иномарки. Водитель Mitsubishi и его 44-летний пассажир госпитализированы в больницу.

В местных пабликах сообщают, что погибшая женщина - многодетная мать. У нее осталось трое детей.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области