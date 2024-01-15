Под Волгоградом погиб протаранивший ЛЭП водитель

Происшествия 15.01.2024 10:13
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15.01.2024 10:13
Трагический случай произошел накануне в хуторе Демочкин городского округа Михайловка. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 14 января в 20-00 ч. напротив дома №81 на ул. Ленина автомобиль ГАЗ вылетел с обочины и врезался в опору ЛЭП.
51-летний водитель скончался на месте.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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