Происшествия

На юге Волгограда слесарь умер на рабочем месте

Происшествия 13.01.2024 20:46
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13.01.2024 20:46


В Волгограде на одной из промышленных площадок скончался 60-летний местный житель. Как стало известно V102.RU от собственного источника, инцидент произошел в Кировском районе. 

Предварительно, смерть не носит криминального характера. Мужчина, трудившийся слесарем, умер накануне на территории производственного комплекса ООО «Роспласт», расположенного по улице Промысловой, 21. Известно, что компания занята в сфере производства пластмасс и синтетических смол в первичных формах. 

Скриншот: Google Maps 

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