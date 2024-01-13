На юге Волгограда слесарь умер на рабочем месте

В Волгограде на одной из промышленных площадок скончался 60-летний местный житель. Как стало известно V102.RU от собственного источника, инцидент произошел в Кировском районе.

Предварительно, смерть не носит криминального характера. Мужчина, трудившийся слесарем, умер накануне на территории производственного комплекса ООО «Роспласт», расположенного по улице Промысловой, 21. Известно, что компания занята в сфере производства пластмасс и синтетических смол в первичных формах.

Скриншот: Google Maps

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