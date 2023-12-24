Происшествия

В Волгограде в Жилгородке внезапно умер 17-летний студент

Происшествия 24.12.2023 16:56
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24.12.2023 16:56


В Дзержинском районе Волгограда в микрорайоне Жилгородок в квартире найдено тело подростка, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник. 

Известно, что 17-летний юноша внезапно скончался на минувших выходных. Инцидент произошел в одном из домов по улице Савкина. 

По не подтвержденной официальной информации, студент Волгоградского колледжа кадровых ресурсов мог уйти из жизни самостоятельно. Каких-либо следов борьбы или прижизненных повреждений не обнаружено. 

Скриншот: Google Maps 

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