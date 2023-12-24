В Волгограде в Жилгородке внезапно умер 17-летний студент

В Дзержинском районе Волгограда в микрорайоне Жилгородок в квартире найдено тело подростка, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.
Известно, что 17-летний юноша внезапно скончался на минувших выходных. Инцидент произошел в одном из домов по улице Савкина.
По не подтвержденной официальной информации, студент Волгоградского колледжа кадровых ресурсов мог уйти из жизни самостоятельно. Каких-либо следов борьбы или прижизненных повреждений не обнаружено.
Скриншот: Google Maps
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