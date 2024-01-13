Общество

Момент падения модели самолета на АЗС в Волгограде попал на видео

Общество 13.01.2024 19:42
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13.01.2024 19:42


В распоряжении редакции V102.RU оказалось видео с кадрами падения на АЗС в Краснооктябрьском районе Волгограда модели самолета, которую первоначально приняли за БПЛА.  



Судя по кадрам, аппарат упал под ногами заправлявшему свой автомобиль мужчине. Последний, замерев на пару секунд, тут же бросился в противоположную сторону. Часть самолета отлетела к стоявшим рядом автомобилистам, но те, видимо, не поняли, что произошло и остались на своих местах. 

Правоохранители ведут активный розыск тех, кто устроил провокацию на объекте ТЭК в районе улицы Ватутина. Не исключено, что некий диверсант делал пробные попытки запуска, чтобы потом направить на АЗС что-то более серьезное. Отрабатываются различные версии.    

После того как 12 января информация о падении некого неопознанного летающего объекта, который тут же окрестили беспилотником, пошла гулять по соцсетям, в Telegram-канале «Война с фейками» выдвинули свою версию произошедшего. 


Авторы канала привели слова очевидцев, которые показали, что на территорию автозаправочной станции неудачно приземлилась самодельная поролоновая модель самолета, сборку которого часто практикуют в кружках по авиамоделированию. Источники «Высоты 102» эту версию подтвердили. Сейчас сотрудники силовых ведомств выясняют, каким образом подобная модель оказалась на АЗС и для каких целей.  

Знакомый с ситуацией собеседник информагентства рассказал, что приземлившаяся на севере Волгограда модель буквально сделана из поролона и палочек для шашлыка. Вероятно, что какой-то умелец запустил эту болванку и потерял управление. На устройстве видны шнурки для навигации — на БПЛА такое не применяется. 

Напомним, что в ночь с 9 на 10 января 2024 года в Волгоградской области сбили беспилотник ВСУ. Инцидент попал на видео. Губернатор Андрей Бочаров прокомментировал произошедшее, уточнив, что никто не пострадал, повреждений инфраструктуры нет. Киевский режим уже не первый раз запускает БПЛА над территорией Волгоградского региона. Предыдущие попытки были зафиксированы под Волгоградом в декабре, ноябре и сентябре прошлого года.   

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