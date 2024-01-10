Бочаров: беспилотник ВСУ не причинил повреждений инфраструктуре

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал информацию о ликвидации украинского БПЛА в Николаевском районе. Короткий комментарий главы региона опубликован в официальном Telegram-канале администрации области.
– Сегодня, 10 января, над территорией Волгоградской области силами Минобороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет, – говорится в официальном сообщении.
Ранее ИА «Высота 102»сообщало о том, что силами ПВО беспилотник был ликвидирован над городом Николаевском. Происшествие на видео сняли местные жители.