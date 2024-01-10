Над городом в Волгоградской области сбили киевский БПЛА

В Волгоградской области над городом Николаевском силами ПВО ликвидирован беспилотный летательный аппарат. Информацию об этом ИА «Высота 102» подтвердили несколько компетентных источников. Более того, в социальных сетях появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент ликвидации вражеского БПЛА.





Так, по данным Telegram-канала «Мобилизация 34», жители Николаевска сняли видео, на котором отчетливо слышен гул мотора и само сбитие беспилотника.

По информации источников «Высоты 102», БПЛА был ликвидирован в Волгоградской области минувшей ночью – с 9 на 10 января. При этом, отметим, в Министерстве обороны о происшествии не сообщали. По данным ведомства, в ночь на 10 января беспилотник был ликвидирован в соседней с Волгоградской Саратовской области.

Фото, видео: «Мобилизация 34» /t.me