Общество

Над городом в Волгоградской области сбили киевский БПЛА

Общество 10.01.2024 12:53
0
10.01.2024 12:53


В Волгоградской области над городом Николаевском силами ПВО ликвидирован беспилотный летательный аппарат. Информацию об этом ИА «Высота 102» подтвердили несколько компетентных источников. Более того, в социальных сетях появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент ликвидации вражеского БПЛА. 



Так, по данным Telegram-канала «Мобилизация 34», жители Николаевска сняли видео, на котором отчетливо слышен гул мотора и само сбитие беспилотника.

По информации источников «Высоты 102», БПЛА был ликвидирован в Волгоградской области минувшей ночью – с 9 на 10 января. При этом, отметим, в Министерстве обороны о происшествии не сообщали. По данным ведомства, в ночь на 10 января беспилотник был ликвидирован в соседней с Волгоградской Саратовской области. 

Фото, видео: «Мобилизация 34» /t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.01.2024 15:32
Общество 10.01.2024 15:32
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2024 12:36
Общество 10.01.2024 12:36
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2024 12:25
Общество 10.01.2024 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2024 11:04
Общество 10.01.2024 11:04
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2024 10:04
Общество 10.01.2024 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2024 09:52
Общество 10.01.2024 09:52
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2024 21:12
Общество 09.01.2024 21:12
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2024 20:30
Общество 09.01.2024 20:30
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2024 19:35
Общество 09.01.2024 19:35
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2024 19:08
Общество 09.01.2024 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2024 18:58
Общество 09.01.2024 18:58
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2024 17:39
Общество 09.01.2024 17:39
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2024 15:24
Общество 09.01.2024 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2024 14:16
Общество 09.01.2024 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2024 13:50
Общество 09.01.2024 13:50
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:35
На севере Волгограда повреждение на теплосетях. Организован оперштабСмотреть фотографии
15:32
Пенсионера-иностранца принудительно развели с молодой женой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:00
На ул. Неждановой в Волгограде в тройном ДТП пострадали женщины и ребенокСмотреть фотографии
13:56
В Волгограде женщина насмерть обварилась в горячей ваннеСмотреть фотографии
12:53
Над городом в Волгоградской области сбили киевский БПЛАСмотреть фотографииCмотреть видео
12:49
В Волгограде огласили приговор покалечившему школьника водителю «Нивы»Смотреть фотографии
12:36
Андрей Бочаров обозначил задачи АПК на ближайшее 10-летиеСмотреть фотографии
12:25
В Михайловке устранили крупную аварию на водоводеСмотреть фотографии
12:07
Новогодний Wink.ru: какие фильмы и сериалы больше всего смотрели на каникулахСмотреть фотографии
11:33
Под Волгоградом селянин спалил машину юного соседаСмотреть фотографии
11:04
Соцфонд рассказал волгоградцам о повышенных выплатах в январеСмотреть фотографии
10:31
Упавшая тумба оторвала палец 4-летнему малышу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:20
Девушка без прав устроила смертельное лобовое ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:04
«Теплый костюм и мягкий снег». Экс-депутат Кравченко оправдал блогера Косенко, бросившего новорожденного сына в сугробСмотреть фотографии
09:52
Новая мегаферма в Волгоградской области вышла на рекордное производство молокаСмотреть фотографии
09:33
В Волгограде прошло первое заседание по беглому «парагвайцу»Смотреть фотографии
09:30
Несколько видов вирусов одновременно проверяют волгоградцев на прочностьСмотреть фотографии
08:08
Михайловка осталась без воды в лютый морозСмотреть фотографии
21:12
В Волгограде законсервируют ценные руины дома директора заводаСмотреть фотографии
20:30
Коммунальщики в поисках источника зеленого ручья в Котово откачали 10 тонн водыСмотреть фотографии
19:35
В Волгограде создали техкомиссию для устранения воздушной пробки в школе №97Смотреть фотографии
19:18
В лобовом ДТП под Волгоградом один человек погиб и трое пострадалиСмотреть фотографии
19:08
Мэрия пригрозила санкциями УК, не державшим лопатыСмотреть фотографии
18:58
В волгоградском ЦПКиО запустили комплекс 80-метровых горокСмотреть фотографии
17:39
Гидрометцентр РФ объявил оранжевый уровень опасности в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:08
Адвоката сжегшего в Волгограде Коран Никиты Журавеля потеряли в ЧечнеСмотреть фотографии
16:38
Объеденные собаками фрагменты человека обнаружили в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:08
В Волгоградскую область завезли дефицитную вакцину от кориСмотреть фотографии
15:24
«Это какой-то рок»: бывший массажист «Ротора» Игорь Дугинец скончался в 40-летнем возрастеСмотреть фотографии
14:59
Под Волгоградом водителя накажут за «покатушки» девушек на капотеСмотреть фотографии
 