Происшествия

Упавшая на АЗС модель самолета напугала жителей Волгограда

Происшествия 12.01.2024 21:35
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12.01.2024 21:35


Сегодня, 12 января, в местных соцсетях распространилась информация о падении некого неопознанного летающего объекта, который окрестили беспилотником, на заправку в районе улице Ватутина в Краснооктябрьском районе Волгограда, передает V102.RU. 

В Telegram-канале «Война с фейками» уточняется, что данная информация явно преувеличена. 

- По информации очевидцев, шума наделал не беспилотник, а самодельная поролоновая модель самолёта, сделанная детьми из кружка по авиамоделированию, - сообщают авторы канала.

Источники V102.RU эту версию подтвердили. Каким образом такой самолетик оказался на заправке, выясняют правоохранительные органы.

- Этот самолетик буквально сделан из поролона и палочек для шашлыка. Видимо, какой-то умелец сделал, запустил и потерял управление. Там даже видно шнурки для управления - на БПЛА такое не применяется, - рассказал знакомый с ситуацией собеседник информагентства. 

Фото: читатели ИА "Высота 102"

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