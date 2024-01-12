Упавшая на АЗС модель самолета напугала жителей Волгограда

В Telegram-канале «Война с фейками» уточняется, что данная информация явно преувеличена.
- По информации очевидцев, шума наделал не беспилотник, а самодельная поролоновая модель самолёта, сделанная детьми из кружка по авиамоделированию, - сообщают авторы канала.
Источники V102.RU эту версию подтвердили. Каким образом такой самолетик оказался на заправке, выясняют правоохранительные органы.
- Этот самолетик буквально сделан из поролона и палочек для шашлыка. Видимо, какой-то умелец сделал, запустил и потерял управление. Там даже видно шнурки для управления - на БПЛА такое не применяется, - рассказал знакомый с ситуацией собеседник информагентства.
Фото: читатели ИА "Высота 102"