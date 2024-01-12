Происшествия

Водитель Renault на Первой продольной в Волгограде врезалась в дерево

Происшествия 12.01.2024 14:44
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12.01.2024 14:44


В Краснооктябрьском районе Волгограда водитель Renault не справилась с управлением на Первой продольной магистрали и врезалась в дерево. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 12 января, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

По предварительным данным, около 11.00 в Краснооктябрьском районе 27-летняя водитель, двигаясь со стороны проспекта Металлургов в сторону ул. 39 Гвардейской Дивизии, напротив дома № 87 по проспекту Ленина не справилась с управлением и совершила наезд на дерево, – сообщили полицейские. – В результате ДТП водитель доставлена в больницу.


Уточняется, что о факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Судя по кадрам с места происшествия, иномарка из-за сильного удара получила значительные повреждения. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 


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