Водитель Renault на Первой продольной в Волгограде врезалась в дерево

В Краснооктябрьском районе Волгограда водитель Renault не справилась с управлением на Первой продольной магистрали и врезалась в дерево. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 12 января, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

– По предварительным данным, около 11.00 в Краснооктябрьском районе 27-летняя водитель, двигаясь со стороны проспекта Металлургов в сторону ул. 39 Гвардейской Дивизии, напротив дома № 87 по проспекту Ленина не справилась с управлением и совершила наезд на дерево, – сообщили полицейские. – В результате ДТП водитель доставлена в больницу.





Уточняется, что о факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Судя по кадрам с места происшествия, иномарка из-за сильного удара получила значительные повреждения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области