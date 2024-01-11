На Горе Восточной в Урюпинске за 4 часа ликвидировали аварию на водоводе

Сначала в городской администрации отчитались об устранении порыва, а в 11-26 ч. – о восстановлении подачи воды жителям и организация, расположенным в микрорайоне.
Происшествия 11.01.2024 12:25
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11.01.2024 12:25
В Урюпинске Волгоградской области устранили последствия порыва водовода на пересечении улиц Казачья и Разливаева. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа, о происшествии на сетях власти сообщили сегодня, 11 января, в 8-00 ч. Из-за аварии была прекращена подача воды потребителям микрорайона Гора Восточная.
Сначала в городской администрации отчитались об устранении порыва, а в 11-26 ч. – о восстановлении подачи воды жителям и организация, расположенным в микрорайоне.
Сначала в городской администрации отчитались об устранении порыва, а в 11-26 ч. – о восстановлении подачи воды жителям и организация, расположенным в микрорайоне.
Напомним, сегодня в Котово отключили воду из-за порыва на Филинском водоводе.
Фото администрация Урюпинска /t/me
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