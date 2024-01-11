В Волгограде 42-летний мужчина перевел мошенникам в общей сложности 530 тысяч рублей за предоставление интим-услуги и неразглашение данных. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, житель Тракторозаводского района решил скрасить свой вечер в объятиях путаны, позвонив по телефону, который нашел в интернете.

На звонок ему ответил диспетчер, который рассказал об условиях получения услуги и попросил перечислить деньги за регистрацию, услугу и за страховку, после чего девушку привезут на указанный клиентом адрес.

- Потерпевший частями перечислил аферистам все свои сбережения. После чего мошенники пригрозили заявителю проблемами, распространением порочащих сведений и потребовали еще денег. Заявитель оформил ссуду в банке и перевел на незнакомые счета еще 300 тысяч, - сообщили в главке.

После перевода денег диспетчер перестал отвечать на телефоны. Обманутый волгоградец обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут.