Минобороны отчиталось о числе желающих заключить контракт с ВС РФ

В МО РФ заявили «РИА Новости», что каждый день 1500 человек изъявляют желание служить по контракту в ВС РФ и пишут заявления о приеме на военную службу, сообщает V102.RU.

— Ежедневно более 1500 человек подают заявления о приеме на военную службу, — уточняется в официальном сообщении министерства.

Так, в 2023 году ряды российской армии пополнили 490 000 военнослужащих по контракту и добровольцев. Всего в 2022 и 2023 годах более 650 000 военных получили боевой опыт в ходе проведения СВО. Помимо этого, в Минобороны РФ добавили, что более 4000 российских студентов добровольно взяли академический отпуск и отправились на фронт.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря 2023 года заявил о том, что на данный момент потребности в дополнительной мобилизации россиян нет. По его словам, основной упор в зоне СВО сегодня делается на добровольцев. Также глава государства отметил, что протяженность линии боевого соприкосновения составляет более 2000 километров, а в зоне боевых действий сейчас находятся 617 000 человек.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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