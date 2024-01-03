Федеральные новости

Минобороны отчиталось о числе желающих заключить контракт с ВС РФ

Федеральные новости 03.01.2024 20:24
0
03.01.2024 20:24


В МО РФ заявили «РИА Новости», что каждый день 1500 человек изъявляют желание служить по контракту в ВС РФ и пишут заявления о приеме на военную службу, сообщает V102.RU.   

— Ежедневно более 1500 человек подают заявления о приеме на военную службу, — уточняется в официальном сообщении министерства.

Так, в 2023 году ряды российской армии пополнили 490 000 военнослужащих по контракту и добровольцев. Всего в 2022 и 2023 годах более 650 000 военных получили боевой опыт в ходе проведения СВО. Помимо этого, в Минобороны РФ добавили, что более 4000 российских студентов добровольно взяли академический отпуск и отправились на фронт. 

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря 2023 года заявил о том, что на данный момент потребности в дополнительной мобилизации россиян нет. По его словам, основной упор в зоне СВО сегодня делается на добровольцев. Также глава государства отметил, что протяженность линии боевого соприкосновения составляет более 2000 километров, а в зоне боевых действий сейчас находятся 617 000 человек.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Еще по теме: 

Электронные повестки начнут отправлять призывникам осенью 2024 года

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
31.12.2023 07:59
Федеральные новости 31.12.2023 07:59
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.12.2023 15:47
Федеральные новости 30.12.2023 15:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.12.2023 18:38
Федеральные новости 29.12.2023 18:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.12.2023 11:16
Федеральные новости 28.12.2023 11:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.12.2023 08:43
Федеральные новости 25.12.2023 08:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.12.2023 13:51
Федеральные новости 21.12.2023 13:51
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.12.2023 10:05
Федеральные новости 20.12.2023 10:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.12.2023 09:22
Федеральные новости 20.12.2023 09:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.12.2023 08:52
Федеральные новости 18.12.2023 08:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.12.2023 17:18
Федеральные новости 16.12.2023 17:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.12.2023 13:34
Федеральные новости 15.12.2023 13:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.12.2023 12:58
Федеральные новости 10.12.2023 12:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.12.2023 09:30
Федеральные новости 09.12.2023 09:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.12.2023 14:52
Федеральные новости 08.12.2023 14:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.12.2023 13:35
Федеральные новости 08.12.2023 13:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:27
В Волжском инспектора ФСИН поймали с наркотиками для осужденного водителяСмотреть фотографии
20:24
Минобороны отчиталось о числе желающих заключить контракт с ВС РФСмотреть фотографии
19:33
Генсек РФС: Волгоград не сможет принять финал Кубка России по футболуСмотреть фотографии
18:33
Истории с жестоким избиением волгоградца дали ход после публикации «Высоты 102»Смотреть фотографии
16:52
На севере Волгограда у остановки загорелась иномарка: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:49
К зданию Главпочтамта в Волгограде стянули экстренные службыСмотреть фотографии
14:58
Прокуратура займется пассажирами экстренно севшего в Волгограде бортаСмотреть фотографии
14:38
Житель Волгоградской области сорвал куш в миллион рублей и ушел на дноСмотреть фотографии
13:33
Губернатор протестировал эскалатор и встал на защиту волгоградцевСмотреть фотографии
12:14
В аэропорту Волгограда экстренно сел борт Москва — МахачкалаСмотреть фотографии
11:36
Бочаров проверит станцию СТ «Комсомольская» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области до конца суток ввели желтый уровень опасностиСмотреть фотографии
10:00
В Волжском с 3 января изменили схему движенияСмотреть фотографии
09:32
«Зайчик запел "Не сыпь мне соль на рану"»: волгоградцы – о трогательных и смешных моментах Нового годаСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области резко похолодает до -20ºСмотреть фотографии
08:22
Стали известны подробности странного исчезновения мужчины под Волгоградом. Ищут всем миромСмотреть фотографии
21:04
В Волгограде ветеринары спасли лапу попавшего в капкан бездомышаСмотреть фотографии
19:44
41-летний житель Волжского пропал перед Новым годомСмотреть фотографии
18:51
В Волгограде со стихийных свалок вывезли мусор высотой с 24-этажный домСмотреть фотографии
18:27
«У него из ушей текла кровь»: в поселке Волгоградской области жестоко избили 74-летнего учителяСмотреть фотографии
17:51
На трассе Волгоград-Москва грузовик из Азербайджана снес легковушку: четверо пострадавшихСмотреть фотографии
16:55
В реанимации скончался 2-летний мальчик после страшного пожара под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:47
В Волгоградской области заболеваемость COVID-19 пошла на спадСмотреть фотографии
15:15
Изумруд и Анамария: как волгоградцы называли детей в 2023 годуСмотреть фотографии
14:41
В Волгоградской области на Новый год утонул 68-летний рыбакСмотреть фотографии
14:17
Статистический казус с зарплатами волгоградских бюджетников объяснили отпускамиСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде в ночном массовом ДТП пострадали четвероСмотреть фотографии
12:49
В Волгоградской области 1 января родились 39 младенцевСмотреть фотографии
12:03
Волгоградцы, которые нас восхитили в 2023 годуСмотреть фотографии
11:46
На границе Волгоградской области в новогоднюю ночь сгорела машинаСмотреть фотографии
 