Путин: необходимости в мобилизации россиян нет





В ходе прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин заявил о том, что на данный момент в дополнительной мобилизации россиян нет. По его словам, основную силу на поле боя сегодня представляют добровольцы. «Ежедневно в стране набирают полторы тысячи добровольцев», подчеркнул он.

– Я понимаю, что это чувствительный вопрос, – сказал Путин в ответ на вопрос ведущего. – И я хорошо помню, как первое время относились в нему. Даже слово такое приклеили...«мобики». Но зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет.

На сегодня, сообщил он, по итогам масштабной кампании были привлечены почти полмиллиона добровольцев. На данный момент контракт с Минобороны, по словам президента, подписали 486 тысяч человек.

По итогам частичной мобилизации набраны 300 тысяч человек, а из них 14 получили звание Героя России.

– Отлично воюют ребята! 14 Героев России из числа мобилизованных!, – подчеркнул он.

Также президент сообщил, что протяженность линии соприкосновения составляет свыше 2000 километров, а в зоне боевых действий сейчас находятся 617 тысяч человек.