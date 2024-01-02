Экология

В Волгограде со стихийных свалок вывезли мусор высотой с 24-этажный дом

Экология 02.01.2024 18:51
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02.01.2024 18:51


В 2023 году в Волгограде  в рамках ликвидации стихийных свалок вывезли на специализированные полигоны 39,6 тысячи кубометров отходов. В  основном  это бытовой и строительный мусор, незаконно складируемый на земельных участках общего пользования, в том числе в частном секторе, рассказали V102.RU в администрации города.
Если собрать весь этом мусор в одном месте, то образовавшаяся гора отходов превысила бы по своим объемам современный 24-этажный  дом.
В общей сложности было ликвидировано 170 стихийных свалок во всех восьми районах города. Для вывоза отходов на специализированные полигоны потребовалось более 4,4 тысячи рейсов самосвалов.

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