В Волгограде со стихийных свалок вывезли мусор высотой с 24-этажный дом

В общей сложности было ликвидировано 170 стихийных свалок во всех восьми районах города. Для вывоза отходов на специализированные полигоны потребовалось более 4,4 тысячи рейсов самосвалов.
В общей сложности было ликвидировано 170 стихийных свалок во всех восьми районах города. Для вывоза отходов на специализированные полигоны потребовалось более 4,4 тысячи рейсов самосвалов.
Подростков из Волгоградской области наградили за экоидеи29.12.2023 17:44
Волгоградцы перевыполнили план по восстановлению лесов в регионе29.12.2023 08:38
Воду в Волгоградской области 60 раз проверили на радиацию26.12.2023 19:34
Мусором от китайских теплиц завалили сельхозугодия под Волгоградом25.12.2023 13:52
Пункты утилизации новогодних елок после праздников откроют в Волгограде22.12.2023 08:32
Суд в Волгограде обязал разрушителя домов выплатить 775 млн рублей за вред почве19.12.2023 19:19
Волгоградцы за год выбросили на помойку 4000 автомобильных шин19.12.2023 17:28
«Вывозим мусор самостоятельно»: предприниматели продолжают уклоняться от договоров на вывоз ТКО19.12.2023 12:05
В Росводресурсах оправдались за обмеление Волги после прямой линии Путина14.12.2023 20:40
В Волго-Ахтубинской пойме досрочно расчистили 9 озер и ерик Сахарный14.12.2023 13:37
АО «КАУСТИК» увеличивает объемы переданных на вторичную переработку отходов13.12.2023 15:51
Росводресурсы рекомендует регионам бороться с шугой на Волге в период маловодья13.12.2023 12:27
Поле строительных отходов появилось возле трассы Р-22 под Волгоградом12.12.2023 21:04
Сотрудники Росприроднадзора обнаружили свежую свалку строительных отходов прямо возле трассы Р-22 в Светлоярском районе Волгоградской области, сообщили V102.RU в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. Инспекторы вместе с сотрудниками специализированной...