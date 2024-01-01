Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на ребенка под Волгоградом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бродячих собак на ребенка в Волгоградской области. Об этом, как передает V102.RU, сообщает 1 января информационный центр СК России.

По данным ведомства, стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика в поселке Колхозная Ахтуба 27 декабря 2023 года. Ребенку были причины телесные повреждения.

По факту случившегося в СУ СК России по Волгоградской области начата процессуальная проверка. Отмечалось, что мер к отлову безнадзорных животных в указанном населенном пункте не принимается.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрию Владимировичу Буравцову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, - сообщает СКР.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: СК РФ