Волгоградцы, которые нас восхитили в 2023 году

Настоящими героями можно назвать волгоградцев, которые сражаются сейчас на СВО и отдают свои жизни за будущее страны. Об этих людях, истории их жизни и подвига V102.RU рассказывало на протяжении всего года. Не все из них – кадровые военные, многие шагнули из мирной жизни в зону боевых действий и достойно выполнили свой долг. Как, например, фельдшер Андрей Кизин. В первые дни мобилизации он сам поехал в военкомат, хотя незадолго до этого перенес операцию. Он погиб 11 апреля 2023 года при спасении и эвакуации раненых бойцов. Посмертно награжден орденом Мужества.
Главный специалист-хирург Волгоградского областного перинатального центра №2 Арина Землянская руководила операций по спасению недоношенной двойни и их мамы. Женщина на 32-й неделе беременности поступила в январе 2023 года в Волгоградский областной перинатальный центр № 2 с подозрением на осложнение при вынашивании детей. У пациентки диагностировали непроходимость кишечника. Беременной требовалась срочная операция. Однако ситуация осложнялась тем, что пациентка ожидала двойню и женщине предстояли преждевременные оперативные роды на сроке, когда детям требуется специализированная неонатальная медицинская помощь.
Врачи центра решили пойти на досрочные роды и операцию для мамы. Все прошло благополучно - и жизни детей и женщины были спасены.
Два полицейских спасли жизнь пенсионеру, которого в дороге настиг сердечный приступ. 68-летний Юрий Запасов 15 февраля 2023 года на своем автомобиле двигался по Третьей продольной магистрали в Ворошиловском районе, когда ему стало плохо. Автомобиль потерял управление, съехал с дороги, а водитель практически потерял сознание.
О машине, совершавшей странные маневры, проезжающие мимо водители сообщили ближайшему наряду ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции выдвинулись на поиски и обнаружили стоящий на обочине автомобиль, водителю которого требовалась срочная медицинская помощь. Полицейские вызвали бригаду медиков и оставались с пациентом до приезда врачей. Помощь была оказана вовремя.
Когда пенсионер выздоровел, он лично поблагодарил своих спасителей - инспекторов Отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по Волгограду младшего лейтенанта полиции Ивана Котило и лейтенанта полиции Антона Колпакова.
Под Волгоградом участковый и спасатель вытащили из реки провалившегося под лед ребенка. Трагедия едва не случилась 26 декабря, когда в реке Мокрая Мечетка оказался 12-летний школьник.
Ближе всех к месту происшествия оказался участковый уполномоченный Ренат Хужахмедов. Он сразу бросился в воду, и, ломая руками тонкий лед, добрался до тонущего подростка.
Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение о награждении участкового уполномоченного полиции старшего лейтенанта полиции Рената Хужахмедова. Также награда будет вручена и сотруднику МЧС, спасавшему мальчика.
Жители Кировского района вышли на борьбу с огненной стихией и отстояли свои дома. Пожар едва не спалил жилые строения в ЖСК «Импульс» в июле 2023 года. Волгоградец Алексей Алланазаров вспоминает, что сильный ветер гнал огонь прямо на дома. Не дожидаясь приезда пожарных, люди сами вступили в схватку со стихией.
Соседи вооружились ведрами, лопатами, на помощь пришел водитель ассенизаторской машины, который заправился из местного водоема водой и разливал ее по границе поселка и линии огня. Люди поливали, били лопатами, брызгали. Волгоградцы признаются, что было так страшно, что хотели уже эвакуироваться. Был сильный жар, нечем было дышать. В итоге волгоградцы продержались до приезда огнеборцев и дома были спасены.
Фермер из Руднянского района Александр Кильдяшев оказал содействие в газификации старинного села Старый Кондаль, выделив на эти цели 1,5 миллиона рублей. В декабре в селе сдали в эксплуатацию газораспределительный газопровод протяженностью в 542 метра и голубое топливо пришло в населенный пункт. Сам фермер не считал, что сделал что-то особенное, подчеркнув, что решение о газификации села принимали областные власти, а голубое топливо проводили газовики, и выражал надежду, что, если село газифицируют, то и люди перестанут отсюда уезжать. А одно из самых старинных сел в регионе получит новый импульс развития.
Газ в село должны были провести еще в 90-е годы. Многие так и не дождались, рассказывал Александр Кильдяшев.
Самое замечательное, что среди нас есть немало прекрасных людей, кто не совершал героических поступков, но кому удалось улучшить жизнь своих соседей, своих земляков. Как, например, жительница Волгограда Ангелина Игнатевская – простой бухгалтер, вставшая на защиту интересов заполотновской части поселка Горьковский, который хотели отрезать от цивилизации после строительства второго железнодорожного пути. Ангелину пытались убедить, что ее усилия напрасны, а людям придется смириться. В итоге людям удалось достучаться до федеральных ведомств, а Волгоградская транспортная прокуратура подала иск к ОАО «РЖД» с требованием возвести для жителей пешеходный тоннель или мост. В конце этого года Четвертый кассационный суд поставил точку в этом деле и теперь железнодорожной компании придется выполнить его решение.
Не меньшее восхищение вызывает пенсионерка Людмила Алексеевна Кузнецова, бывший врач-педиатр, почетный житель Новониколаевского района, которая добивается закрытия асфальто-битумного завода, работающего в нескольких метрах от жилых домов. Прокуратурой в суды уже поданы иски в защиту интересов новониколаевцев, как к чиновникам, которые дали добро на размещение опасного производства, так и к собственнику производственной установки. Люди надеются, что в этом году, наконец, смердящий завод признают вне закона.
Коллаж Алексея Костякова/V102.RU