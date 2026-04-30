Медики рассказали о состоянии раненого осколками БПЛА волгоградца





30 апреля комитет здравоохранения Волгоградской области рассказал подробности о пострадавшем во время ночного налёта украинских БПЛА. Минувшей ночью 60-летний волгоградец был доставлен из Алексеевского района в Урюпинскую ЦРБ.

- Мужчина проходит лечение в травматологическом отделении Урюпинской ЦРБ. Его состояние оценивается медиками как стабильное, средней степени тяжести, - сообщили в пресс-службе облкомздрава.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в ночь с 29 на 30 апреля Волгоградская область подверглась террористическому налёту украинских БПЛА. Атака была отражена дежурными подразделениями ПВО. Удар вражеская беспилотная авиация сконцентрировала на Ольховском и Алексеевском районах. По информации губернатора Андрея Бочарова, на территории последнего оказалось повреждено жилое домовладение. Находившийся в нём мужчина получил осколочные ранения ноги.

