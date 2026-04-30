Топливо дорожает на волгоградских АЗС

В Волгоградской области за неделю зафиксировано подорожание дизельного топлива и самых популярных марок бензина – АИ-92 и АИ-95. Рост был незначительный - в районе 0,03%, сообщает Волгоградстат.

Согласно данным еженедельного мониторинга цен на нефтепродукты в регионе, дизельное топливо «подросло» на 3 копейки – до 74,93 рубля за литр. АИ-92 стоит 63,90 рубля за литр – рост на 1 копейку. Литр АИ-95 продается за 70,89 рубля, что на 3 копейки больше, чем неделей ранее.

Высокооктановое автомобильное топливо АИ-98 в цене не изменилось – 91,92 рубля за литр.





