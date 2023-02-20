Общество

В Волгограде полицейские спасли 68-летнего водителя с сердечным приступом

Общество 20.02.2023 11:00
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20.02.2023 11:00



68-летний Юрий Запасов поблагодарил инспекторов ГИБДД за спасение его жизни. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 15 февраля 2023 года пожилой волгоградец на своем  автомобиле  двигался по Третьей продольной магистрали в Ворошиловском районе, когда ему стало плохо. 

-- Я почувствовал боль в груди и у меня потемнело в глазах. Я съехал с дороги и практически потерял сознание,  - рассказал Юрий Запасов. 

О машине, совершавшей странные маневры, проезжающие мимо водители сообщили ближайшему наряду ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции выдвинулись на поиски и обнаружили стоящий на обочине автомобиль, водителю которого требовалась срочная медицинская помощь. Полицейские  вызвали бригаду медиков и оставались с пациентом до приезда врачей. Помощь была оказана вовремя.

Службу в тот день несли инспекторы Отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по  Волгограду младший лейтенант полиции Иван Котило и лейтенант полиции Антон Колпаков.

Юрий Запасов, выздоровев, пришел лично поблагодарить сотрудников полиции, которые вовремя оказали ему помощь. 

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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