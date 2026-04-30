Главное

Более 4 тыс. сотрудников ВТЗ приняли участие в Дне безопасности труда ТМК Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» Волгоградцам объяснили, как рассчитают плату за отопление в апреле Время новых возможностей: АО «Волгоградоблэлектро» представило более 100 вакансий на ярмарке «Работа России» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова

Актуально

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Федеральные новости

 Депутат оспорит национализацию ипподрома в Ростове
Защита депутата Бориса Юнанова оспорит в судах высшей инстанции решение Октябрьского районного суда Краснодара об обращении в доход государства компаний ООО «Специализированный застройщик "Малюгина"» и ООО «Конкур». Как передает...
 В России предложили ввести бесплатную парковку у детсадов и школ
В Госдуме предложили ввести по всей России бесплатное время парковки для родителей возле школ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы.  Как отмечают авторы законопроекта, условия пользования платными...
Общество

«Урожай еще можно спасти»: волгоградцам рассказали о «реанимации» посевов после заморозков

Общество 30.04.2026 09:47
0
30.04.2026 09:47


Апрель в этом году преподнес неприятные сюрпризы не только коммунальщикам, которые поторопились с отключением отопления, но и аграриям, столкнувшимся с затяжными заморозками. В Волгоградской области МЧС в четвертый раз продлевает экстренное предупреждение о заморозках в воздухе и на поверхности почвы, которые сохранятся еще как минимум до 1 мая. Невольно возникает вопрос – а что будет с урожаем? Можно ли спасти то, что уже было высажено в полях и огородах?

Первым делом меняется окраска

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области отмечают, что возвратные заморозки, которые приходят после устойчивого весеннего тепла, в последние годы в регионе наблюдаются часто. Кратковременное понижение температуры у поверхности почвы до 0 °C и ниже может привести к повреждению растений.

- В период заморозков при повреждении культур происходит коагуляция протопласта листьев растений — вымораживание жидкости, клетка обезвоживается, разрывается. Сначала наблюдается изменение окраски — чаще пожелтение, затем омертвление и потемнение части листа, мелкоточечный хлороз, локализованный ближе к кончику листа, побеление, - рассказывают специалисты.

Подкормка и обработка

В этот шоковый для растений период советуют повременить с применением пестицидов и агрохимикатов.

- Внесение многокомпонентных смесей на фоне стрессовых погодных условий может приводить к ожогам листьев, пятнистостям. Характерным отличием таких симптомов от болезней является четкая граница между здоровой и поврежденной тканью, повреждается обычно верхняя часть листьев, при этом нижний ярус остается неповрежденным, - напоминают в Россельхозцентре.

Диагностика и «реанимация»

При оценке повреждения посевов в результате заморозков специалисты в первую очередь обращают внимания на точку роста растения – это верхушка побега, где активно делятся клетки. По состоянию этой области можно сделать вывод о том, насколько растение повреждено и способно ли к дальнейшей вегетации. После наступления тепла, как правило, растение само оживает и продолжает тянуться к солнышку. В этот период побегу можно и нужно помочь.

- Для преодоления стресса растения, связанного с заморозками, необходимо поддержать иммунитет растений. В этот период можно провести подкормку посевов быстрорастворимыми удобрениями, препаратами, содержащими аминокислоты, гуматами. Опрыскивание производится с водой, что также благоприятно сказывается на развитии растений, - указывают специалисты.

Однако приступать к работе по «реанимации» посевов следует только после стабилизации температурного режима.

Фото сгенерировано нейросетью

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.04.2026 11:57
Общество 30.04.2026 11:57
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2026 11:56
Общество 30.04.2026 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2026 11:25
Общество 30.04.2026 11:25
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2026 11:13
Общество 30.04.2026 11:13
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2026 11:03
Общество 30.04.2026 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2026 10:56
Общество 30.04.2026 10:56
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2026 10:30
Общество 30.04.2026 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2026 09:51
Общество 30.04.2026 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2026 09:47
Общество 30.04.2026 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2026 09:25
Общество 30.04.2026 09:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.04.2026 09:04
Общество 30.04.2026 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2026 08:46
Общество 30.04.2026 08:46
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2026 08:32
Общество 30.04.2026 08:32
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2026 06:36
Общество 30.04.2026 06:36
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2026 05:50
Общество 30.04.2026 05:50
Комментарии

0
Далее

