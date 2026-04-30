Апрель в этом году преподнес неприятные сюрпризы не только коммунальщикам, которые поторопились с отключением отопления, но и аграриям, столкнувшимся с затяжными заморозками. В Волгоградской области МЧС в четвертый раз продлевает экстренное предупреждение о заморозках в воздухе и на поверхности почвы, которые сохранятся еще как минимум до 1 мая. Невольно возникает вопрос – а что будет с урожаем? Можно ли спасти то, что уже было высажено в полях и огородах?

Первым делом меняется окраска

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области отмечают, что возвратные заморозки, которые приходят после устойчивого весеннего тепла, в последние годы в регионе наблюдаются часто. Кратковременное понижение температуры у поверхности почвы до 0 °C и ниже может привести к повреждению растений.

- В период заморозков при повреждении культур происходит коагуляция протопласта листьев растений — вымораживание жидкости, клетка обезвоживается, разрывается. Сначала наблюдается изменение окраски — чаще пожелтение, затем омертвление и потемнение части листа, мелкоточечный хлороз, локализованный ближе к кончику листа, побеление, - рассказывают специалисты.

Подкормка и обработка

В этот шоковый для растений период советуют повременить с применением пестицидов и агрохимикатов.

- Внесение многокомпонентных смесей на фоне стрессовых погодных условий может приводить к ожогам листьев, пятнистостям. Характерным отличием таких симптомов от болезней является четкая граница между здоровой и поврежденной тканью, повреждается обычно верхняя часть листьев, при этом нижний ярус остается неповрежденным, - напоминают в Россельхозцентре.

Диагностика и «реанимация»

При оценке повреждения посевов в результате заморозков специалисты в первую очередь обращают внимания на точку роста растения – это верхушка побега, где активно делятся клетки. По состоянию этой области можно сделать вывод о том, насколько растение повреждено и способно ли к дальнейшей вегетации. После наступления тепла, как правило, растение само оживает и продолжает тянуться к солнышку. В этот период побегу можно и нужно помочь.

- Для преодоления стресса растения, связанного с заморозками, необходимо поддержать иммунитет растений. В этот период можно провести подкормку посевов быстрорастворимыми удобрениями, препаратами, содержащими аминокислоты, гуматами. Опрыскивание производится с водой, что также благоприятно сказывается на развитии растений, - указывают специалисты.

Однако приступать к работе по «реанимации» посевов следует только после стабилизации температурного режима.

Фото сгенерировано нейросетью

