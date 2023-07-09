«Было страшно — хотели эвакуироваться»: волгоградцы с лопатами и ведрами вышли против стены из огня

Жители ЖСК «Импульс» в Кировском районе Волгограда прислали в редакцию V102.RU видео своей неравной борьбы с огненной стихией. Со слов волгоградцев, вчера вечером они вдесятером с ведрами и лопатами сумели остановить стену огня, направлявшуюся к ним со стороны Красноармейского района. При этом, как утверждают огнеборцы поневоле, пожарные приехали к ним лишь через час после вызова.





— Огонь пришел со стороны Красноармейского района около пяти часов вечера. Сильный ветер буквально создал огненную стену, которая все ближе подбиралась к нашим домам. Пламя спускалось с горы вдоль поселков, — рассказывает местный житель Алексей Алланазаров. — Мы сразу вызвали спасателей и стали своими силами тушить. Я сам живу на улице Туманской. Так вот все, что позади этой улицы было в огне. Пожар стал брать наши дома словно в клещи. Пожарных долго не было. Мы с соседями — человек десять — вооружились ведрами, лопатами, к нам помощь пришел даже водитель ассенизаторской машины, который заправился из местного водоема водой и разливал ее по границе поселка и линии огня. Сами нашли колодец, открыли кран. Короче, поливали, били лопатами, брызгали. Трава горела все ближе к домам. Было так страшно, что уже хотели эвакуироваться. Когда менялся ветер, то огонь становился сильнее, такой жар был, дышать нечем, девчонки принесли нам маски. Как только ветер менял направление, уже в наступление шли мы.





По словам мужчины, первые пожарные машины приехали где-то через час после звонка в экстренные службы.

— По приезду пожарных пожар уже был локализован. И то, увидели «Газель» — она проехала мимо нас. Вторая машина приехала и стала заправляться водой, как наш ассенизатор. Потом они поехали дальше на 8-ю площадку, там две машины потом дежурили. Не знаю, почему они к нам не доехали. Может, там перекопано что-то было? Еще мимо проехали спасатели на квадроцикле с бочкой. Они куда-то выше отправились. Хорошо, конечно, что никто не пострадал, дома в целости, но получается, что мы остались с огнем один на один. Страшно даже представить, что могло бы случиться, если ветер задул бы сильнее в нашу сторону.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области в свою очередь в ответ на редакционный запрос «Высоты 102» заверили, что пожарные прибыли на место происшествия оперативно.

— Пожарно-спасательные подразделения 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Волгоградской области прибыли своевременно, благодаря профессиональным, решительным действиям пожарных-спасателей и неравнодушных жителей удалось ликвидировать пожар, а так же не допустить травмирования людей и повреждения имущества, — добавили в пресс-службе спасательного ведомства, напомнив, что с 5 июля на территории региона действует особый противопожарный режим.

Напомним, что накануне в Свтелоярском и Кировском районах из-за аномальной жары под сорок градусов возникли ландшафтные пожары, угрожавшие жилым домам, социальным объектам и дачам. Местные жители сообщили, что сгорело около 10 хозпостроек. В областном главке МЧС, несмотря на то, что по улицам с мигалками передвигалась пожарная техника, ситуацию не прокомментировали.

Фото и видео: Алексей Алланазаров

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