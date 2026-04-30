В арт-парке Волжского пивовары высадили молодые клены





В Волжском в рамках весеннего месячника по благоустройству на Аллее Фантастов в парке ULTRA 100 высадили 20 молодых краснолистных клёнов и кустарники пузыреплодника. Как сообщает ИА «Высота 102», в озеленении принимали участие сотрудники предприятия «Напитки Вместе» и команда Арт-парка «ULTRA 100». Акция стала частью масштабной социальной программы «Нам здесь жить».

Мероприятие по высадке деревьев, уже ставшее доброй традицией, собрало неравнодушных жителей и представителей городских властей. Директор Арт-парка «ULTRA 100» Вячеслав Глухов с энтузиазмом поделился своими ожиданиями:

– Мы очень надеемся, что уже осенью парк преобразится благодаря ярким краскам кленовых листьев и создаст теплую, уютную атмосферу для волжан. Отрадно, что на мою идею высадить деревья в парке, озвученную в августе прошлого года на фестивале, сразу откликнулись сотрудники Волжского пивоваренного завода. Только вместе мы сможем сделать наш город прекраснее!





Поддержать инициативу и личным примером показать важность участия в благоустройстве города приехала и заместитель главы Волжского – Валентина Чурекова.

– В преддверии майских праздников, с приходом весны, хочется, чтобы наш город выглядел красивым. И всегда с большим откликом организации и предприятия города принимают участие в городском месячнике по благоустройству территорий. Ведь субботник – это отличное мероприятие, чтобы объединить людей, с пользой провести время и сделать наш город лучше! – прокомментировала Валентина Чурекова.





Напомним, это уже не первая акция волжских пивоваров в рамках программы «Нам здесь жить». Ранее предприятие принимало участие в преображении парка «Гидростроитель», где были высажены молодые чёрные сосны и розы. На протяжении нескольких лет эковолонтёры прилагают усилия для обновления зелёного фонда парка.

Исполнительный директор филиала компании «Напитки Вместе» в Волжском Игорь Гайдым подчеркнул значимость подобных мероприятий:

– Субботники уже долгое время являются неотъемлемой частью культуры волжских пивоваров, где как нельзя лучше и удачнее сочетаются труд и дружеское общение. Для нас это не просто традиция, а искреннее стремление сделать родной город лучше и уютнее. Мы всегда нацелены на рост и процветание и помним о главном – нам здесь жить.

Отметим, что в рамках программы «Нам здесь жить» работники волжского предприятия традиционно участвуют в субботниках, благоустройстве общественных территорий, озеленении и установке малых архитектурных форм.

Фото: предоставлены волонтерами