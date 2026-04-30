Опубликован график работы клиентских служб Социального фонда России в Волгоградской области в период майских праздников. В эти дни, напомним, будет два трехдневных промежутка отдыха в честь Первомая и Дня Победы.

Сегодня, 30 апреля, в предпраздничный день клиентские службы Соцфонда закроются на час раньше обычного. 1 мая – выходной день.

2 мая по обычному графику будут работать только флагманские клиентские службы.

8 мая рабочий день будет сокращен на один час. 9 и 11 мая будут выходными.

12 мая работа клиентских служб возобновится по привычному графику.





