«Будут ломать, что сделали»: Четвертый кассационный суд обязал РЖД построить для жителей Волгограда переход





Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Советского районного и Волгоградского областного судов, обязавших ОАО «РЖД» обеспечить безопасный переход граждан через железную дорогу путем возведения тоннеля или моста в поселке Горьковский. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на документы суда. Таким образом, железнодорожной компании, которая из-за строительства второго пути намеревалась обречь жителей заполотновской части на существование в изоляции от благ цивилизации и пользование объектами инфраструктуры, не удалось обжаловать решение двух судов и теперь ей придется потратиться на выполнение решения кассационной инстанции. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Советского районного и Волгоградского областного судов, обязавших ОАО «РЖД» обеспечить безопасный переход граждан через железную дорогу путем возведения тоннеля или моста в поселке Горьковский. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на документы суда. Таким образом, железнодорожной компании, которая из-за строительства второго пути намеревалась обречь жителей заполотновской части на существование в изоляции от благ цивилизации и пользование объектами инфраструктуры, не удалось обжаловать решение двух судов и теперь ей придется потратиться на выполнение решения кассационной инстанции.

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Волгоградцы отсудили у РЖД пешеходный тоннель после угрозы изоляции поселка

Волгоградцы отсудили у РЖД пешеходный тоннель после угрозы изоляции поселка

Накануне в поселке прошла встреча представителей Волгоградской транспортной прокуратуры и местных жителей, где волгоградцев проинформировали о решении суда и сообщили о предстоящем визите проектировщиков из ОАО «РЖД», которым предстоит определить, какой именно объект будет возводиться для обеспечения транспортной доступности части поселка.Напомним, иск в интересах почти 2 тысяч жителей заполотновской части поселка был подан Волгоградской транспортной прокуратурой после того, как горожане не согласились с планами ОАО «РЖД» закрыть железнодорожный переезд после возведения второй ветки путей в рамках инвестиционного проекта. Руководство компании не учло интересы жителей заполотновской части поселка, которые лишались возможности ездить в центр поселка, где находятся магазины, медучреждения, детские сады и школы, а также остановки, на своем транспорте. При этом и перейти железнодорожные пути пешком также было бы проблематичным из-за плотного трафика, который ожидался с открытием второго пути. У волгоградцев, проживающих в заполотновской части, оставался бы один путь, чтобы, например, съездить в магазин – это преодолеть 20 километров по объездной дороге, тогда как раньше это можно было сделать, пройдя несколько сот метров пешком.Горожане, отчаявшись найти поддержку и понимание своих проблем у городских и областных чиновников, обратились за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину, за дело взялась и Волгоградская транспортная прокуратура.В ходе подготовки к подаче иска выяснились любопытные подробности, касающиеся действий чиновников и ОАО «РЖД». В частности, администрация Советского района проводила в 2011 году слушания, где якобы местные жители дали добро на стройку. Однако оказалось, что большинство участников слушаний являлись работниками РЖД и не проживали на территории, которую задумали отрезать от цивилизации. Материалы о нюансах проведения слушаний были переданы в УФСБ по Волгоградской области.Жители заполотновской части теперь будут с нетерпением ожидать выполнения решения суда железнодорожной компанией. При этом второй путь, из-за которого в РЖД решили пренебречь интересами волгоградцев, практически построен. Теперь, скорее всего, часть железнодорожного полотна придется демонтировать, чтобы возвести или тоннель, или пешеходный мост.- Если бы в РЖД, приступая к реализации инвестиционного проекта, который наверняка принесет им немало прибылей, сразу бы подумали о людях, которые здесь живут, и не пожадничали немного потратить ради этих людей, можно было бы все решить мирно и учесть интересы всех сторон, - говорят волгоградцы. – И все были бы довольны. РЖД зарабатывала бы деньги, а мы бы, как и прежде, имели возможность беспрепятственно добираться до центра поселка. Но почему-то кто-то решил, что нашими правами можно легко пренебречь. Но оказалось, что нельзя сбрасывать со счетов 2 тысячи человек.