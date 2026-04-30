



В Волжском опубликованы новые кадры разорения пасхального арт-объекта, установленного у здания ЦУМа. Судя по видеозаписи, похищение «кулича» из тематической композиции могло быть шуткой подростков или попыткой найти некий тайник.





Инцидент произошёл ранним утром в 04:55 28 апреля. Камера на фасаде универмага засняла, как двое молодых людей не спеша переходят дорогу, выгуливая собак. Один из них останавливается посреди проезжей части, озирается, натягивает капюшон, пытаясь скрыть лицо, после чего подбегает к арт-объекту, поднимает один из элементов, перетаскивая его через дорогу.

На тротуаре к нему присоединяется его старший товарищ и ещё один сверстник. Подростки начинают осматривать «кулич», и как будто-то вытаскивают что-то из его нижней части. После играя парни пытаются отобрать друг у друга находку. Далее один из них прячет "кулич" за припаркованную машину, но через какое-то время вновь относит к арт-объекту. Там роняет его, поднимает и несёт уже в другом направлении.

Все действия подростки совершают под надзором своего старшего товарища, который сам в происходящем не участвует, озирается, старается держать дистанцию, лишь изредка подходя вплотную к товарищам и давая какие-то указания.

Отметим, как ранее сообщала редакция, в мэрии инцидент назвали целенаправленным актом вандализма.

