Общество

Фермер из Волгоградской области исполнил голубую мечту селян

Общество 23.12.2023 08:05
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23.12.2023 08:05


В село Старый Кондаль Руднянского района Волгоградской области пришел газ. Как сообщает V102.RU, Нижне-Волжское управление Ростехнадзора выдало акт приемки газораспределительного газопровода протяженностью в 542 метра на ул. Центральная в эксплуатацию.
Напомним, ранее V102.RU сообщало, что часть работ на строительство внутрипоселкового газопровода оплатил местный фермер Александр Кильдяшев. Глава КФК оказал содействие в проведении работ в селе, выделив на эти цели 1,5 миллиона рублей.
Сам фермер в разговоре с корреспондентом V102.RU  в июне 2023 года не считал, что сделал что-то особенное, подчеркнув, что решение о газификации села принимали областные власти,  а голубое топливо проводили газовики, и выражал надежду, что, если село газифицируют,  то и люди перестанут отсюда уезжать. А одно из самых старинных сел в регионе получит новый импульс развития.
В настоящее время в Старом Кондале проживает менее 100 человек, среди которых – более десятка детей.
Газ в село должны были провести еще в 90-е годы. Многие так и не дождались, рассказывал Александр Кильдяшев. К этому событию готовились уже давно, некоторые жители и газовые котлы купили. Люди, по словам фермера, устали топить печки дровами, как в прошлом веке.


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