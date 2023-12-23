Фермер из Волгоградской области исполнил голубую мечту селян

Напомним, ранее V102.RU сообщало, что часть работ на строительство внутрипоселкового газопровода оплатил местный фермер Александр Кильдяшев. Глава КФК оказал содействие в проведении работ в селе, выделив на эти цели 1,5 миллиона рублей.
Сам фермер в разговоре с корреспондентом V102.RU в июне 2023 года не считал, что сделал что-то особенное, подчеркнув, что решение о газификации села принимали областные власти, а голубое топливо проводили газовики, и выражал надежду, что, если село газифицируют, то и люди перестанут отсюда уезжать. А одно из самых старинных сел в регионе получит новый импульс развития.
В настоящее время в Старом Кондале проживает менее 100 человек, среди которых – более десятка детей.
Газ в село должны были провести еще в 90-е годы. Многие так и не дождались, рассказывал Александр Кильдяшев. К этому событию готовились уже давно, некоторые жители и газовые котлы купили. Люди, по словам фермера, устали топить печки дровами, как в прошлом веке.