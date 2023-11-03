«Эвакуировал раненых бойцов»: в Камышине открыли мемориальную доску фельдшеру Андрею Кизину

Память погибшего в ходе специальной военной операции Андрея Кизина увековечили 3 ноября в городе Камышине Волгоградской области. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», камышанин отправился в зону СВО в первые дни мобилизации и погиб 11 апреля этого года.

До призыва на военную службу Андрей после школы попал в армию, служил в Волгограде, был водителем-санитаром. Демобилизовался в звании рядового в 2011 году. Занимался машинами, работал в автосервисе.

– Андрей 21 сентября, когда началась частичная мобилизация, сам поехал в военкомат, ему дали повестку и сказали, что перезвонят. Помню, когда за нее расписывался, у него там спросили: «А вы пойдете? Вы первый, кто так сказал». 23 сентября его забрали, — рассказывала корреспондентам «Высоты 102» супруга мобилизованного Екатерина.

По ее словам, у мужа была возможность остаться дома, но он твердо решил отправиться на передовую.

– Андрей последние шесть лет работал санитаром в психиатрическом стационаре в селе Дворянском. Ему только в августе сделали операцию, удалили кисту, но муж твердо стоял на своем: «Я прорвусь». Он всегда говорил, что пойдет, иначе просто не сможет смотреть своим детям в глаза. У нас два мальчика. Конечно, мне было страшно, но он принял решение, значит так надо.

В зоне боевых действий Андрей Кизин был ротным фельдшером — спасал и эвакуировал раненных бойцов. Посмертно житель Камышина награжден орденом Мужества. Награду родным погибшего рядового передали в Волгограде в августе 2023 года.

Фото: администрация Камышина