МЧС объявило отбой беспилотной опасности в Волгоградской области, которая действовала в регионе почти 10 часов. С 06:23 мск 30 апреля угроза миновала, сообщило оперативное ведомство.

С 06:28 мск в Волгограде сняты также ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Воздушная гавань была закрыта с позднего вечера, что привело к задержкам нескольких рейсов. Один самолет был вынужден уйти на посадку в другой аэропорт.

Напомним, что Волгоградской области были зафиксированы удары ВСУ по гражданской инфраструктуре в Ольховском и Алексеевском районах. Один человек пострадал.





